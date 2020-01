Jebkurā demokrātiskā sistēmā pār izpildvaru ir neatkarīga ārēja kontrole. Gluži kā Valsts kontrole uzrauga Latvijas valdības darbu, Eiropas revīzijas palāta uzrauga Eiropas Komisiju un tās rīcību ar Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem.

Latvijas pārstāvis revīzijas palātā Mihails Kozlovs "Delfi" stāsta, ka, lai gan statistiski daudz eiropiešu uzskata, ka krāpšanās līmenis ar ES budžeta līdzekļiem ir augsts, realitāte ir daudz iepriecinošāka. Problēmu gan ir daudz. Latvijā viņš ikgadēji par revīzijās konstatēto informē valdības un Saeimas locekļus, lai te nepieļautu citu valstu kļūdas, kā arī informē par aktualitātēm.

Intervijā viņš ieskicē dažas no revīzijas palātas konstatētajām problēmām – atklāj, kādas kļūdas jau pieļautas līdzekļus ieguldot ostās un lidostās, kā arī īstenojot ES kopējo korupcijas apkarošanas politiku un izvirzot jaunos militārās politikas mērķus.

Ar ko no visa revīzijas palātas darba jūs iepazīstināt Latvijā?

Mūsu darbu var vērtēt pēc rezultātiem – ziņojumiem. Piemēram, ziņojums par ES budžeta izpildi 2018. gadā ir viens no svarīgākajiem revīzijas palātas atskaites punktiem. Cits mūsu darba virziens ir lietderības revīzijas, kurās pētām izdevumus kādā noteiktā budžeta kategorijā, piemēram, transporta jomā, kur ES iegulda ļoti daudz. Mēs nosakām jomas, kurās audits ir nepieciešams, skatoties ne tikai tās jomas, kuras finansē no ES budžeta, bet arī tās, kuras no ES budžeta nesaņem ne centa, bet kurās EK ir lielas pilnvaras.