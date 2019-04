Briti Zviedrijas spelgonī pārbaudījuši Latvijas iepirkto CVRT aizstājējus 'Ajax'

Lielbritānijas Bruņotie spēki Zviedrijas īpaši aukstajos klimatiskajos apstākļos pabeiguši jaunās kāpurķēžu bruņutehnikas "General Dynamics Ajax" pārbaudes, raksta "UK Defence Journal".

"Ajax" testi īstenoti, lai pārliecinātos par bruņotās kājnieku kaujas mašīnas spējām izturēt dažādus klimatiskos apstākļus. Uzņēmuma "General Dynamics UK" izstrādātā bruņutehnika pakļauta arī dažādiem testiem īpašā kontrolētus klimatiskos apstākļus radošā laboratorijā. Savukārt tā dēvētajos lauka apstākļos pārbaudītas mašīnas kaujas spējas, kustība, kā arī ieroču sistēmas. Kaujas mašīnas tornis, kuru savukārt izstrādā "Lockheed Martin UK", jau pērn izgājis šaušanas pārbaudes – testēts gan tā 40mm lielgabals, gan 7,62mm ložmetējs.

Plānots, ka "Ajax" sērijas (sākotnēji dēvētas par "Scout SV" sēriju) kaujas mašīnas, kuru piegāde Lielbritānijas Bruņotajiem spēkiem uzsākta pērnā gada rudenī, pilnvērtīgi savus uzdevumus sāks pildīt līdz 2020. gada nogalei. Kopumā sešas dažādas "Ajax" versijas izstrādātas, lai aizvietotu kopš 1971. gada izmantoto CVRT (Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked)) sērijas kāpurķēžu bruņutehniku.

'Ajax' testi Velsā:

#DidYouKnow , the #AJAX fleet of vehicles have undertaken a wide-range of trials showcasing the step-change in capability they will bring to the @BritishArmy ? @DESLandEqpt #ArmyInnovation pic.twitter.com/a1u4haXnbb



Jau ziņots, ka 2014.gadā Latvijas Aizsardzības ministrija un Lielbritānija noslēdza līgumu par 123 CVRT vienību piegādi Latvijas Bruņotajiem spēkiem līdz 2020.gadam par 39,4 miljoniem britu mārciņu. Kopējās bruņutehnikas iegādes un ieviešanas projekta izmaksas lēstas ap 249,5 miljoniem eiro, paredzot līdzekļus nepieciešamās infrastruktūras izveidei, bruņumašīnu uzturēšanai, personālam un tā apmācībai, kā arī munīcijas iegādei.

"Ajax" sērijas bruņutehnika, gluži kā priekšgājēji CVRT, tiks izmantota kaujas lauka novērošanas, uguns vadības, izpētes, kaujas lauka novērtēšanas, kaujas tehnikas atgūšanas un remonta operācijām, kā arī operāciju vadībai un norises uzraudzībai.

Ražotājs norāda, ka "Ajax" būs visu laiku modernākā un pilnībā digitalizētā kāpurķēžu bruņutehnika Lielbritānijas spēkos. Sērijai savā klasē nav līdzvērtīgas aizsardzības līmeņa, svara un veiklības ziņā.

Pirmo divu "Ajax" sērijas "Ares" transportlīdzekļu piegāde britu spēkiem:

On Thursday, the first two ARES vehicles were formally delivered to @BritishArmy following the successful completion of General Acceptance Testing. The vehicles will be used initially by @TheArmourCentre team in #Bovington for training purposes. @DESLandEqpt #ArmyInnovation #AJAX pic.twitter.com/PJ8yi16igO