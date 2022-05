Britu flote varētu pavadīt kravas kuģus cauri Odesas blokādei

Lielbritānija ar saviem sabiedrotajiem šobrīd apspriežot potenciālu plānu nosūtīt karakuģus uz Melnās jūras ostas pilsētu Odesu, lai piedāvātu aizsardzības eskortu kuģiem, kas eksportē Ukrainas graudus, raksta medijs "Daily Mail".

Lietuvas ārlietu ministrs Gabrieļus Landsberģis paziņojis, ka ir apspriedis šāda "aizsargkoridora" izveidi no Odesas ar Lielbritānijas ārlietu ministri Lizu Trasu. Viņš arī sacīja, ka atsevišķu valstu koalīcija, ko veido NATO valstis un arī tās, kuras ir atkarīgas no graudu importa, piemēram, Ēģipte, varētu būt gatava izmantot militāros resursus, lai stiprinātu aizsardzību kravas kuģiem un novērstu plašu pārtikas resursu trūkumu.

Saskaņā ar britu laikraksta "The Times" ziņoto, sabiedroto flotes vispirms attīrītu apgabalu ap ostu no Krievijas mīnām, bet pēc tam eskortētu kuģus, kas pārvadā graudus, sniedzot tiem aizsardzību no Krievijas karakuģiem.

Tiktu izvietotas arī tāla darbības rādiusa raķetes, lai atturētu Krieviju no mēģinājumiem sabotēt koridoru.