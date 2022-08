Britu izlūkdienests: Karš Ukrainā ieies jaunā posmā

Krievijas sāktais karš Ukrainā drīzumā ieies jaunā posmā, kad vissīvākās kaujas notiks apmēram 350 kilometrus garā frontes līnijā gar Dņepras upi no Zaporižjas līdz Hersonai, liecina Lielbritānijas Aizsardzības ministrijas sestdien publicētais ziņojums par stāvokli Ukrainas frontē.

"Ir liela pārliecība, ka Krievijas spēki tiek koncentrēti dienvidos, gaidot Ukrainas pretuzbrukumu vai gatavojoties iespējamam uzbrukumam," secinājuši britu eksperti, viedokli pamatojot ar to, ka no Donbasa reģiona uz Ukrainas dienvidaustrumiem masveidā tiek pārvietotas Krievijas militārās kravas mašīnas, tanki, artilērijas sistēmas un citi ieroči.

Tāpat, kā novērojuši britu izlūki, Krievijas militārais aprīkojums pār Kerčas tiltu no okupētās Melitopoles, Berdjanskas, Mariupoles un Krievijas kontinentālās daļas tiek vests uz Krimu.

"Bataljona taktiskās grupas, kuras veido 800-1000 karavīru, ir izvietotas Krimā un gandrīz noteikti tiks izmantotas Krievijas karaspēka atbalstam Hersonas apgabalā," lasāms Lielbritānijas aizsardzības ministrijas tviterī publiskotajā ziņojumā, kurā prognozēts, ka drūzmā šīs grupas tiks nosūtītas uz Hersonas apgabalu.

Vienlaikus Ukrainas spēki valsts dienvidos arvien vairāk mērķē pa tiltiem, munīcijas noliktavām un dzelzceļa savienojumiem, lai traucētu Krievijas apgādes iespējas.

"Krievijas karš ieies jaunā posmā, sīvākajām kaujām notiekot apmēram 350 kilometru garā frontes līnijā dienvidrietumu virzienā no Zaporižjas uz Hersonu paralēli Dņipras upei," raksta britu eksperti.

Savukārt britu laikraksts "The Times", atsaucoties uz ukraiņu izlūkiem, ziņo, ka Krievija pārsviež vairāk nekā 25 000 karavīru uz Ukrainas dienvidiem, 10 000 karavīru izvietojot Dņepras rietumu krastā, kas varētu liecināt par plāniem ielenkt Mikolajivu.

"The Times" norāda, ka Krievijai tas nepieciešams, lai ukraiņi ar raķešu artilērijas sistēmu "HIMARS" nevarētu trāpīt tiltam caur Mikolajivu, kas ir nepieciešams, lai izpildītu Krievijas prezidenta Vladimira Putina plānu ieņemt Odesu.

