Britu izlūki: čečenus Mariupolē komandējis Kadirova brālēns

Lai gan Krievijas spēki Mariupoli aplenkuši ilgāk par 10 nedēļām, sīva Ukrainas pretestība neļāva okupantiem iegūt kontroli pār visu pilsētu un sagrāva iebrucēju plānus par ātru tās sagrābšanu, turklāt prasīja krieviem lielus dzīvā spēka zaudējumu, atsaucoties uz savu izlūkošanas informāciju, ziņo Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Jāpiebilst, ka pēc vairāk nekā divus mēnešus smagām kaujām pirmdien ir sākta Ukraina aizstāvju evakuācija no pēdējās Mariupoles pretestības salas – metalurģijas rūpnīcas "Azovstaļ".

Britu izlūki ziņo, ka, cenšoties pārvarēt Ukrainas pretestību, Krievijas armija nozīmīgos apmēros piesaistījusi palīgpersonālu. Tas ietvēra, domājams, vairāku tūkstošu lielu čečenu spēku piesaistīšanu galvenokārt Luhanskas un Mariupoles virzienos, teikts ziņojumā.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 May 2022

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/EDgWj6lYbl

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 18, 2022