Britu izlūki: Maskavas stratēģiskais mērķis ir Donbasa reģions

Lielbritānijas Aizsardzības ministrijas 29.aprīļa izlūkdienestu informācija vēsta, ka Krievijas stratēģiskajos mērķos ietilpst Donbasa reģiona ieņemšana, tomēr ukraiņi rada spēcīgu pretestību.

Britu izlūki atkārtoti uzsver, ka Maskavas interesēs šobrīd ir austrumu pilsētas – Donecka un Luhanska – kas pazīstamas kā Donbass reģions.

“ Kauja par Donbasu joprojām ir Krievijas galvenais stratēģiskais fokuss,” sacīja ministrija, atzīmējot Maskavas mērķi nodrošināt kontroli šajā reģionā.

Krievu bruņotie spēki veikuši mēģinājumu virzīties uz Ukrainas dienvidiem – Izjumu un Slovjansku – tādēļ īpaši smagas kaujas notikušas ap Luhansku un Severodonecku.

Izlūki uzsver, ka Krievija saskaras ar spēcīgu Ukrainas pretestību. Tās dēļ okupantiem jāiegulda ievērojami resursi, lai iegūtu nelielus teritoriālos ieguvumus.

