Britu izlūki: Ukrainas dienvidos cīņas fokusētas divos sektoros

Ukrainas dienvidos cīņas turpinās divos sektoros. Krievijas karavīri saskaras ar munīcijas trūkumu un nogurumu, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka turpinās cīņas Ukrainas dienvidos, kur tās tiek fokusētas divos sektoros. Orihivas dienvidos Ukrainas uzbrukumu galvenais mērķis bijusi Krievijas 58. kombinētā ieroču armija (58. CAA).

Izlūki norāda, ka, visticamāk, 58. CAA tālāk izvietotajos pulkos cīnās ar nogurumu, ņemot vērā, ka tur intensīvas kaujas norisinās jau vairāk nekā astoņas nedēļas.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 August 2023.

