Britu izlūki uzsver Limanas atbrīvošanas nozīmīgumu

Krievijas karaspēka atkāpšanās no Limanas ir liels politisks zaudējums Maskavai, norādīts Lielbritānijas Aizsardzības ministrijas jaunākajā ziņojumā par situāciju Ukrainas frontēs, kas balstīts izlūkdienestu informācijā.

"2022.gada 1. oktobrī Ukrainas ofensīvas spiediena ietekmē Krievijas spēki atkāpās no Doneckas apgabala pilsētas Limanas," norādīts ziņojumā, kurā teikts, ka šajā pilsētā, visticamāk, atradās "nepietiekami nokomplektēti Krievijas rietumu un centrālo militāro apgabalu elementi, kā arī brīvprātīgi mobilizēto rezervistu kontingents".

"Šie spēki, visticamāk, cieta smagus zaudējumus, atkāpjoties pa vienīgo ceļu, kas ved laukā no pilsētas, kurš joprojām bija krievu kontrolē," teikts ziņojumā.

Ziņojumā uzsvērta Limanas stratēģiskā nozīme, jo kontrole pār šo pilsētu nozīmē arī kontroli pār galveno ceļu pāri Siverskijdonecas upei, aiz kuras Krievija mēģināja nostiprināt savas pozīcijas.

Atkāpšanās no Limanas ir arī liels politisks zaudējums Maskavai, ņemot vērā, ka Limana atrodas Doneckas apgabalā, kuru Krievija mēģinājusi nelegāli anektēt.

Ziņojumā arī norādīts, ka šīs pilsētas zaudēšana pastiprinājusi Krievijas armiju komandieru publisku kritiku no Krievijas politiķu puses.

"Tālāka teritorijas zaudēšana nelikumīgi okupētajos Ukrainas reģionos gandrīz droši pastiprinās šādu kritiku un palielinās spiedienu uz augstākajiem [Krievijas] komandieriem," norādīts ziņojumā.

The city center of Lyman today.

Servicemen of the 81st Airborne Brigade and National Guard tore down the enemy's flags. pic.twitter.com/5w2DpSfqId