Britu laikraksts cildina Latvijas veikumu cīņā ar pandēmiju

Britu laikraksts "Daily Telegraph" publikācijā, kas izdevuma tīmekļa vietnē parādījusies sestdien, 25. aprīlī, Latviju cildina kā paraugu cīņā ar globālo koronavīrusa pandēmiju, izceļot valdības apņēmīgos soļus uzliesmojuma sākumposmā un līdzsvaroto pieeju veselības krīzes situācijā.

Publikācijas virsrakstā uzdots jautājums: "Kā Latvija cīņā ar koronavīrusa pandēmiju pasaulē nonākusi vadībā?"

"Latvijas premjerministrs Krišjānis Kariņš skaidro, kā Baltijas valsts spērusi koncentrētus soļus, pirms pilsoņi sāka mirt no koronavīrusa," teikts publikācijas ievadā. Latvija "tiek minēta kā piemērs valstu vidū, kas cenšas cīnīties ar Covid-19", publikācijā norāda tās autors Edvards Malniks.

Viens no svarīgākajiem izskaidrojumiem Baltijas valsts līdzšinējām relatīvajām sekmēm centienos apturēt vīrusa izplatīšanos bijuši valdības spertie "ļoti daudzie" savlaicīgie soļi - vēl pirms pirmā nāves gadījuma valstī no koronavīrusa, laikraksts citē Latvijas premjera teikto.

Daudzi veikali strādā un uzņēmumi darbojas līdzsvarotas pieejas ietvaros - gādājot par cilvēku veselību un panākot, ka tautsaimniecībai tiek nodarīts iespējami mazāks kaitējums, norādījis Kariņš.

"Latvija izsludināja ārkārtas stāvokli jau 13. martā, un ar šo lēmumu tika aizliegtas publiskas sanāksmes, kurās ir vairāk nekā 200 cilvēku. Šajā pat laikā desmiti tūkstoši cilvēku [Lielbritānijā] piedalījās Čeltenhemas jāšanas sporta festivālā, neraugoties uz brīdinājumiem, ka pēc tam, kad Lielbritānijā 31. janvārī tika konstatēts pirmais inficēšanās gadījums, šajā pasākumā var tikt sekmēta jaunā vīrusa izplatīšanās," salīdzina laikraksts.

Brīdī, kad Latvijā tika reģistrēts pirmais ar Covid-19 saistītais nāves gadījums, cilvēku skaits, kas var pulcēties vienkopus sabiedrībā, bija samazināts no 200 līdz diviem, turklāt bija ieviesti stingri sociālās distancēšanās noteikumi, norāda "Daily Telegraph".

"Pirmais cilvēks mūsu valstī nomira 3. aprīlī. Un varbūt tā ir viena no lielākajām atšķirībām, ka mēs spērām ļoti daudzus sagatavošanās pasākumu soļus, pirms mēs sākām pieredzēt to, ka cilvēki aiziet no dzīves," britu laikrakstam skaidroja Kariņš.

"Un otrs - jau no paša sākuma mēs sekojam epidemiologu viedoklim. Viņi ir tie, kas sniedz padomu, un mēs viņos klausījāmies," norādīja Latvijas premjers.