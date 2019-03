Britu parlaments trešoreiz noraida 'Brexit' vienošanos

Britu parlaments trešo reizi noraidīja premjerministres Terēzas Mejas "Brexit" vienošanās plānu, raksta CNN.

Mejas plānu atbalstīja 286 parlamenta deputāti, savukārt pret to nobalsoja 344 deputāti. Šoreiz premjerministres vienošanās plānu atbalstīja ievērojami lielāks deputātu skaits, nekā iepriekšējos divos balsojumos, taču atbalsts joprojām nebija pietiekams.

Šodienas balsojums palielina neskaidrību par tālāko "Brexit" procesu. Pastāv iespēja, ka tagad "Brexit" atliks uz ilgāku laika periodu, atzīmē CNN. Tāpat iespējams arī, ka Lielbritānija no ES izstājās 12. aprīlī bez vienošanās.

Eiropadomes prezidents Donalds Tusks mikorblogošanas vietnē "Twitter" paziņoja, ka 10. aprīlī notiks ārkārtas Eiropadomes samits.

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit