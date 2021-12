Britu premjers pakļauts spiedienam pēc apsūdzībām par 'lokdauna' Ziemassvētku balli

Pret Lielbritānijas premjerministru Borisu Džonsonu trešdien pastiprinājies spiediens, atklātībā nonākot video, kurā viņa palīgi joko par Ziemassvētku balles sarīkošanu Dauningstrītā pērn laikā, kad atbilstoši Covid-19 krīzes noteikumiem sociālas pulcēšanās bija aizliegtas.

Video, kas nonācis telekanāla ITV rīcībā, Džonsona tā laika preses sekretāre Alegra Stratone, padomnieks Eds Oldfīlds un citi darbinieki joko par "izdomāto balli" 22. decembrī preses konferences sagatavošanas mēģinājumā, medijiem klāt neesot.

Nopludinātajā video Stratone atbild uz jautājumiem par Dauningstrītas Ziemassvētku balli iepriekšējā piektdienā, kad atbilstoši apsūdzībām noticis šis sarīkojums.

"Šī izdomātā balle bija darba sanāksme, un tā bija bez sociālās distancēšanās," video smejamies atbild Stratone, jokojot par pasākumu ar "sieru un vīnu".

Tolaik Londonā bija spēkā stingri pandēmijas ierobežojumi, un sociālas pulcēšanās telpās ar vairāk nekā divu cilvēku piedalīšanos bija aizliegtas.

Reaģējot uz video parādīšanos, Dauningstrīta uzstāja: "Nebija nekādas Ziemassvētku balles. Covid-19 [krīzes] noteikumi vienmēr tikuši ievēroti."

Opozīcijas leiboristu līderis Kīrs Stārmers nosodīja valdību pa apkaunojošo rīcību laikā, kad Lielbritānijā bija spēkā "lokdauna" prasības.

"Cilvēki visā valstī ievēroja šos noteikumus, pat ja tas nozīmēja būt atšķirtiem no tuviniekiem. Viņiem bija tiesības sagaidīt, ka valdība dara to pašu," tviterī norādīja politiķis, ierakstam pievienojot saiti uz video. "Melot un smieties par šiem meliem ir apkaunojoši. Mums ir premjerministrs, kas ir sociāli distancējies no patiesības."

Skotu Nacionālās partijas līderis Ians Blekfords norādīja, ka premjerministram nevar uzticēties un ka viņam būtu jāatkāpjas.

Atbildes saistībā ar radušos situāciju pieprasa arī vairāki Džonsona Konservatīvās partijas likumdevēji.