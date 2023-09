Britu uzņēmums 'BAE Systems' sākšot ražot ieročus Ukrainā

Lielbritānijas militārais uzņēmums "BAE Systems" plāno sākt ražot munīciju Ukrainā un parakstījis vienošanos, lai palīdzētu palielināt ieroču un aprīkojuma piegādi Kijivai, ziņo raidsabiedrība BBC.

Uzņēmums paziņoja, ka šis solis ļaus tam tiešā veidā sadarboties ar Ukrainu, lai izpētītu potenciālos partnerus un galu galā ražotu vieglo artilēriju.

"BAE Systems" ir izgatavojis lielu daļu ieroču, ko Lielbritānija un citas valstis ir nosūtījušas uz Ukrainu. Kopš Krievijas iebrukumu Lielbritānija ir kļuvusi par vienu no galvenajiem Ukrainas aizsardzības apgādātājiem.

BBC informē, ka uzņēmums vēl pagaidām nav atvēris Ukrainā ne biroju, ne rūpnīcu, tomēr pašlaik notiekot aktīvas diskusijas par to.

"Mūsu pašu ieroču ražošanas attīstība ir galvenā prioritāte," savā profilā platformā "X", kas iepriekš bija pazīstama kā "Twitter", ceturtdien, 31. augustā, paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Prezidents paziņojumu publicēja pēc tikšanās ar uzņēmuma izpilddirektoru Čārlzu Vudbērnu.

The best weapons that are currently helping our warriors defend Ukraine should be produced in Ukraine. The development of our own weapons production is a top priority.

