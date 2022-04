Brjanskā aizdegusies naftas bāze

Krievijas pilsētā Brjanskā, kas atrodas apmēram 100 kilometru no Ukrainas robežas, naktī uz pirmdienu izcēlies ugunsgrēks naftas bāzē, ziņo Krievijas mediji, atsaucoties uz Krievijas Ārkārtējo situāciju ministriju.

Informāciju par ugunsgrēku naftas bāzē ministrijas Brjanskas apgabala pārvalde saņēmusi divos naktī.

Krievijas ziņu aģentūra TASS, atsaucoties uz Brjanskas apgabala administrāciju, vēsta, ka deg naftas bāzes rezervuāri.

Vietējie iedzīvotāji sociālajos tīklos ziņo, ka no naftas bāzes bijuši dzirdami sprādzieni, bet pēc tam sācies ugunsgrēks.

Mediji arī vēsta, ka no naftas bāzes apkārtnes tiek evakuēti iedzīvotāji.

Jau ziņots, ka 1.aprīlī aizdegās naftas bāze Krievijas pilsētā Belgorodā, kas atrodas netālu no Ukrainas robežas.

Toreiz Belgorodas apgabala gubernators Vjačeslavs Gladkovs apgalvoja, ka divi Ukrainas helikopteri zemā augstumā ielidojuši Krievijas teritorijā un apšaudījuši uzņēmumam "Rosņeftj" piederošo naftas bāzi.

Savukārt Ukrainas Aizsardzības ministrijas pārstāvis Oleksandrs Motuzjaniks norādīja, ka Ukraina pret Krievijas agresiju aizstāvas savā teritorijā un tai nav jābūt atbildīgai par notikumiem, kas norisinās Krievijas teritorijā.

A large fire broke out at an oil facility in #Bryansk, #Russia. pic.twitter.com/r9PKhwvMYB