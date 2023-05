Brjanskas apgabalā Krievijā sprādziena dēļ no sliedēm noskrējis kravas vilciens

Krievijā Brjanskas apgabalā uz dzelzceļa eksplodējis spridzeklis, kā rezultātā no sliedēm noskrējis kravas vilciens, ziņo vietējās amatpersonas un mediji.

Pēc apgabala gubernatora Aleksandra Bogomaza teiktā, sprādziens noticis posma Brjanska-Uneča 136.kilometrā un no sliedēm noskrējusi kravas vilciena lokomotīve. Cilvēki nav cietuši, satiksme šajā dzelzceļa posmā uz laiku apturēta.

Savukārt tīmekļa medijs "Baza" ziņo, ka no sliedēm noskrējusi ne tikai lokomotīve, bet arī septiņi vai astoņi kravas vilciena vagoni, kas veda naftas produktus un zāģmateriālus. Tāpat "Baza" ziņo, ka sastāvs aizdedzies.

The locomotive in the Bryansk region burned down completely. pic.twitter.com/HGfa4gmufO