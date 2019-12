Bruņojuma pārdošana pasaulē pērn pieaugusi par gandrīz 5%

Bruņojuma pārdošana pasaulē pagājušajā gadā pieaugusi par gandrīz 5%, salīdzinot ar 2017.gadu, secināts pirmdien publiskotajā Stokholmas Starptautiskā Miera pētījumu institūta (SIPRI) ziņojumā.

Pasaules 100 lielāko bruņojuma ražotāju apgrozījums 2018.gadā sasniedzis 420 miljardus ASV dolāru (378,6 miljardus eiro), un par ko lielā mērā jāpateicas ASV tirgum, norādīts ziņojumā. ASV ražotāju apgrozījums pērn sasniedzis 246 miljardus dolāru (221,7 miljardiem eiro), kas ir par 7,2% vairāk neka 2017.gadā. ASV bruņojuma ražotāju produkcija 2018.gadā veidoja 59% no kopējā tirgus.

"Tas ir ievērojams pieaugums viena gada laikā, ņemot vērā jau tā augsto ASV kopējo ieroču pārdošanas līmeni," zinu aģentūrai AFP norādīja SIPRI militāro izdevumu programmas direktore Odē Florāna. ASV bruņojuma ražotāju biznesu sekmējis ASV prezidenta Donalda Trampa lēmums modernizēt bruņotos spēkus, lai stiprinātu ASV pozīcijas attiecībā pret Ķīnu un Krieviju.

Krievija 2018.gadā ierindojusies otrajā vietā ieroču ražošanā, veidojot 8,6% no kopējā tirgus. Lielbritānija veidoja 8,4% un Francija 5,5% no kopējā tirgus. Datu trūkuma dēļ Ķīnas uzņēmumi SIPRI pētījumā nav iekļauti, taču aplēsts, ka 100 lielāko bruņojuma ražotāju vidū ir trīs līdz septiņi Ķīnas uzņēmumi. Ķīna kopš 2013.gada atvēlējusi aizsardzībai 1,9% no iekšzemes kopprodukta (IKP).

Florāna norādīja AFP, ka arī divi lielie Eiropas bruņojuma ražotāji "Airbus" un MBDA reaģējuši uz pieprasījumu, ko palielinājuši bruņotie konflikti un saspringtās situācijas vairākos reģionos. Krievijas uzņēmums "Almaz Antei" ar 9,6 miljardu dolāru (8,7 miljardu eiro) apgrozījumu pērn ierindojies devītajā vietā simts lielāko ieroču ražotāju sarakstā. Salīdzinot ar 2017.gadu, uzņēmuma apgrozījums pieaudzis par 18%.

"Šis pieaugums balstīts ne tikai uz spēcīgo vietējo pieprasījumu, bet arī pieaugošo ieroču pārdošanu citām valstīm, sevišķi pretgaisa aizsardzības sistēmu "S-400" eksportu," norādīts ziņojumā. Neraugoties uz ASV iebildumiem, "S-400" no Krievijas iegādājusies arī Turcija, kas ir NATO dalībvalsts.

No Turcijas bruņojuma ražotājiem vadošo 100 sarakstā iekļuvuši divi uzņēmumi. Turcijas ražotāju apgrozījums sasniedzis 2,8 miljardus ASV dolāru (2,5 miljardus eiro), kas ir par 22% vairāk nekā 2017.gadā.

Turciju uz priekšu "dzen mērķis kļūt neatkarīgai ieroču piegādēs un tādēļ attīstīt ieroču ražošanas jaudas visos segmentos (sauszemes sistēmas, gaisa sistēmas, jūras sistēmas, raķetes utt.)", norādīja Florāna.

Viņa atgādināja, ka Turcija ir arī iesaistīta konfliktā ar kurdu kaujiniekiem, un arī tādēļ pieaudzis pieprasījums pēc ieročiem. Pasaules 100 lielāko bruņojuma ražotāju saraksta pirmajā vietā joprojām atrodas ASV uzņēmums "Lockheed Martin", kas 1.vietu ieņem kopš 2009.gada. Pērn "Lockheed Martin" apgrozījums sasniedza 47,3 miljardus ASV dolāru (42,6 miljardus eiro). "Lockheed Martin" pārdošanas apjoms veido 11% no pasaules tirgus.