BTR-50 no PSRS: kāpēc tik ilgi glabā novecojušu tehniku un ko tas liecina par Krievijas spēkiem?

Krievijas iebrukums Ukrainā, kas sākotnēji Kremlī bijis plānots kā ātra, uzvaroša operācija, turpinās jau ilgāk par gadu, un Maskava zaudējumu dēļ ir spiesta no krājumiem vilkt ārā arvien vecāku bruņutehniku, tostarp pēdējās dienās Ukrainā pamanīts arī piecdesmitajos gados izstrādātais un sen no bruņojuma izņemtais bruņutransportieris BTR-50.

Analītiķi jau ir norādījuši, ka Krievijas bruņutehnikas zaudējumi Ukrainā ir kolosāli. Draudīgāko kara mašīnu – tanku – zaudējumi ir tuvu 2000 vienībām, liecina "Oryx" aplēses. Savukārt kopumā okupantu tehnikas zaudējumi pārsniedz 9000. Ukrainas armijas Ģenerālštābs ziņo par vēl lielāku iebrucēju tehnikai nodarīto postu – vairāk nekā 3400 tanku un vairāk nekā 6690 bruņumašīnu.



Novecojušas un vāji bruņotas tehnikas ņemšana ārā no noliktavām liecina par Krievijas problēmām ar militāro transportu. Vai ilgi nostāvējusies tehnika būs derīga karam un kāds būs tās pienesums frontē, gan ir atkarīgs arī no citiem faktoriem.