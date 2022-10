Bulgārijā sprādzienā ieroču rūpnīcā vairāki bojāgājušie

Sprādzienā Bulgārijas lielākā ieroču ražotāja "Arsenal" darbnīcā Kazanlakā gājuši bojā vairāki cilvēki, atsaucoties uz "Arsenal" vadību, ziņo aģentūra BTA.

"Ir upuri. Visticamāk, miruši trīs cilvēki," paziņojis "Arsenal" izpilddirektors Nikolajs Ibuševs.

Mediķi amatpersonas apstiprinājuši, ka sprādzienā dzīvību zaudējis vismaz viens vīrietis, un atklājuši, ka kādas sievietes stāvoklis ir kritisks.

Sociālajos medijos publiskotajos video redzams liels rozā mākonis virs ražotnes.

Sprādziena cēlonis pagaidām nav zināms, taču vietējie mediji, atsaucoties uz kādu augsta ranga policijas amatpersonu, ziņo, ka, visticamāk, sprādzienu izraisījusi strādnieku nolaidība darbā ar sprāgstvielām.

🇧🇬 #Bulgaria: Possibility of Secondary Explosion at “#Arsenal” #Weapons Factory, 2 Women are still Missing ➡️ https://t.co/dmXrMFdGq3 pic.twitter.com/pRwlwoeThW