Bulgārijas parlaments atceļ ziedojumu ierobežojumus partijām

Bulgārijas parlaments trešdien pārvarējis prezidenta veto pretrunīgi vērtētajiem likuma grozījumiem, kas atcels visus ierobežojumus privātiem un korporatīviem ziedojumiem politiskajām partijām.

Grozījumi tika apstiprināti ar 129 balsīm jeb vairākumu. 83 opozīcijā esošie sociālistu deputāti un daži nacionālisti no koalīcijā pārstāvētām partijām balsoja pret izmaiņām. No balsošanas neatturējās neviens parlamenta loceklis. Parlaments apstiprināja izmaiņas neskatoties uz prezidenta Rumena Radeva veto. Prezidents pauda bažas, ka partijas kļūs atkarīgas no privātām kompānijām.

Sociālisti apgalvo, ka ar šīm izmaiņām Bulgārijā legalizēta korupcija. Korupcijas līmenis Bulgārijā ir viens no augstākajiem Eiropas Savienībā, un tai joprojām ir noteikts īpašs uzraudzības mehānisms par nespēju samazināt kukuļošanu un uzlabot lēnās tiesu sistēmas darbu.

Starptautiskās organizācijas "Transparency International" Bulgārijas nodaļa brīdinājusi, ka grozījumi ir pretrunā ar Eiropas Padomes Venēcijas Komisijas ieteikumiem. Grozījumi pieņemti pēc skandāla ap valsts subsīdijām politiskajām partijām.

Kāds populārs televīzijas sarunu šovs atklāja, ka finanšu aprēķinu kļūdas dēļ partijas no valsts budžeta šā gada pirmajā pusē par katru balsi saņēmušas 13 levas (5,6 eiro), nevis 11 levas, kas tām likumīgi pienācās. Šis atklājums izraisīja sašutumu sabiedrībā, lai gan Bulgārijas politiskās partijas atmaksāja valsts budžetā vairāk nekā 14 miljonus levu.

Reaģējot uz sašutumu, Bulgārijas valdība ierosināja samazināt valsts budžeta subsīdijas politiskajām partijām līdz vienai levai par balsi. Tomēr, lai kompensētu zaudēto finansējumu, jūlija sākumā Bulgārijas parlaments apstiprināja pasākumus, kas cita starpā paredz atcelt esošo aizliegumu partijām saņemt ziedojumus no privātiem uzņēmumiem, kā arī atcelt ierobežojumu privātpersonu ziedojumiem.