Čehija likvidējusi Krievijas spiegu tīklu

Čehijas policija un izlūkdienests izjaucis Krievijas spiegu tīklu, kas darbojies caur Krievijas vēstniecību Prāgā.

Spiegu tīkls bija izveidots, lai uzbruktu čehu un ārvalstu mērķiem caur datoru serveriem. "Tīkls tika pilnībā iznīcināts," parlamentā paziņoja Čehijas izlūkošanas dienesta BIS vadītājs Mihals Koudelka. Viņš sacīja, ka šis tīkls bija daļa no citas ķēdes, ko Krievija radījusi citās Eiropas valstīs. "To radīja cilvēki, kuriem ir saites ar Krievijas izlūkdienestu, un to finansēja Krievija un Krievijas vēstniecība," paziņoja Koudelka.

Nacionālais organizētās noziedzības centrs, kas palīdzēja likvidēt Krievijas spiegu tīklu, attiecās sniegt komentārus ziņu aģentūrai AFP, norādot, ka turpinās lietas izmeklēšana. Čehijas izlūkdienests NUKIB septembrī paziņoja, ka Krievija un Ķīna rada vislielākos draudus kiberdrošībai Čehijā.

Izlūkdienests atklāja, ka Ķīna stāv aiz pērn notikušā plašā kiberuzbrukuma valdības institūcijām Čehijā. Laikraksts "Denik N" augustā ziņoja, ka Krievijas armijas izlūkdienests GRU, visticamāk, ir atbildīgs par jūnijā notikušo kiberuzbrukumu Čehijas Ārlietu ministrijai.

Ziņojumā par 2017.gadu NUKIB brīdināja, ka Krievijas un Ķīnas diplomāti ir pastiprinājuši spiegošanu Čehijā. Šie NUKIB secinājumi izpelnījās Čehijas prezidenta Miloša Zemana kritiku. Zemans, kurš ir pozitīvi noskaņots pret Krieviju un Ķīnu, aicināja izlūkdienestu labāk meklēt musulmaņu teroristus Čehijā.