Čehijā reģistrēts lielākais jauno Covid-19 gadījumu skaits kopš aprīļa

Čehijā diennakts laikā reģistrēts lielākais jauno Covid-19 gadījumu skaits kopš aprīļa, un varasiestādes aicinājušas cilvēkus doties vakcinēties.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Veselības ministrija ziņoja, ka diennakts laikā reģistrēti 4262 jauni Covid-19 gadījumi, kas ir par 1733 vairāk nekā pirms nedēļas. Tas ir augstākais skaits kopš 13.aprīļa, un nav gaidāms, ka situācija drīzumā varētu uzlaboties.

Ministrija prognozēja, ka nākamajās pāris dienās septiņu dienu kumulatīvais inficēšanās gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju Čehijā pārsniegs 300, kas ir liels pieaugums, salīdzinot ar 217 gadījumiem pirmdien.

Čehijas veselības ministrs Adams Vojtehs vainoja zemos vakcinēšanās tempus.

"Tā kļuvusi par nevakcinēto epidēmiju, tas ir fakts," otrdien sacīja Vojtehs, piebilstot, ka vairums jauno saslimušo nav vakcinēti. Tas pats attiecas uz hospitalizētajiem un smagi slimajiem pacientiem.

Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) datiem Čehijā pret Covid-19 pilnībā vakcinējušies aptuveni 67% iedzīvotāju, kas vecāki par 18 gadiem, kas ir zem Eiropas vidējā rādītāja - 74,5%.

"Es uzdrošinos sacīt, ka gadījumā, ja mums izdosies palielināt vakcinēto skaitu, mēs jau nākamajā dienā varētu atcelt visus ierobežojošos pasākumus," sacīja Vojtehs.

Realitāte ir pavisam citādāka. Čehijā ir ieviesti jauni ierobežojumi, tostarp no šī nedēļas cilvēkiem darbavietās obligāti jāvalkā maskas. No nākamās nedēļas restorāniem, bāriem, naktsklubiem un citām vietām būs jākontrolē, lai apmeklētājiem ir Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19, to pārslimojusi vai nesen veikusi Covid-19 testu, kura rezultāts ir negatīvs.

Valdība ir arī nolēmusi saīsināt negatīva testa derīguma laiku. Valsts veselības apdrošināšana arī nesegs izmaksas par koronavīrusa pārbaudēm nemedicīniskiem nolūkiem, piemēram, ceļojumiem vai restorānu apmeklējumiem.

Pēdējās dienās cilvēki Čehijā, šķiet, sākuši ieklausīties varasiestādēs un dienā vakcīnu pret Covid-19 saņēmuši vidēji 30 000 cilvēku, kas ir aptuveni trīs reizes vairāk nekā pirms vairākām nedēļām.

Tomēr hospitalizēto Covid-19 pacientu skaits pirmdien pirmo reizi kopš maija pārsniedza 1000, bet svētdien no Covid-19 nomira 17 cilvēki, kas ir lielākais mirušo skaits kopš 20.maija.

Čehija ir viena no pandēmijas smagāk skartajām Eiropas Savienības (ES) valstīm. Valstī ar 10,7 miljoniem cilvēku kopš pandēmijas sākuma apstiprināti 1,7 miljoni Covid-19 gadījumu un 30 648 nāves gadījumi.