Centrālāfrikas Republika par spīti krievu klātbūtnei separātistiem zaudē pilsētu

Centrālāfrikas Republikā (CĀR) separātistu kaujinieki otrdien, vien dienas pirms vēlēšanām, savā kontrolē pārņēmuši ģeogrāfiski valsts centrā esošo ceturto lielāko pilsētu Bambari, vēsta "Africa News".

Valstī strauji pieaug spriedze pirms 27. decembrī gaidāmajām prezidenta un parlamenta vēlēšanām. Par pilsētas krišanu kaujinieku rokās pavēstījis pilsētas galva, bet to vēlāk apstiprinājuši arī ANO miera spēki, kā arī valdība.

Russian private military contactors at the 62nd anniversary celebrations of the independence of the Central African Republic. pic.twitter.com/4JN5wlRfUJ