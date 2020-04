Černobiļas ugunsgrēks iznīcinājis 30% tūrisma objektu

10 dienu laikā savvaļas ugunsgrēks, kas plosījās slēgtajā zonā ap avarējušo Černobiļas atomelektrostaciju (AES), ir iznīcinājis aptuveni 30% teritorijā esošo tūrisma objektu, vēsta aģentūra UNIAN.

Par to TV "Hromadske" ēterā paziņoja Černobiļas tūroperatoru asociācijas pārstāvis un kompānijas "Chornobyl Tour" direktors Jaroslavs Emeljaņenko.

"Vairāk nekā 30% tūrisma objektu ir pilnībā zaudēti un nav atjaunojami. Daudzdienu tūrēs mēs rādījām vecas padomju atpūtas bāzes. Zaudēti samērā daudz ciemu," viņš paskaidroja.

Taču galvenie tūrisma objekti, tādi kā Černobiļas pilsēta, militārā pilsētiņa Černobiļa-2, kur atrodas radiolokācijas stacija, kā arī Pripjata, nav cietuši, viņš uzsver.

Ugunsgrēks Černobiļas AES katastrofas slēgtajā zonā sākās 4. aprīlī un pārņēma plašas teritorijas. Liesmas apslāpēt izdevās tikai pēc 10 dienām, daļēji pateicoties arī lietum.

1986. gada aprīlī Černobiļas AES eksplodēja viens no kodolreaktoriem, tā bija viena no šausmīgākajām AES katastrofām cilvēces vēsturē. Vairāk par to var lasīt šeit.

Radioaktīvā piesārņojuma dēļ 30 kilometru rādiusā ap AES tika izveidota slēgtā zona. Mūsdienās gidu pavadībā iespējams doties ekskursijās pa pamesto teritoriju.

Savukārt ko par katastrofu atklāj nesen atslepenoti Ukrainas PSR Valsts drošības komitejas dokumenti, var lasīt šeit, šeit un te.