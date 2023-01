'Challenger 2' spēks: briti pirms sūtīšanas Ukrainai demonstrē savu tanku spējas

Lielbritānija ir viena no pirmajām valstīm, kas janvārī paziņoja, ka nosūtīs Ukrainai savus tankus "Challenger 2" – tās ir pašas Lielbritānijas ražojuma kaujas mašīnas, attiecīgi Londonai ne no viena nav jāsaņem atļauja, lai to darītu.

Britu Aizsardzības ministrija sestdien publicējusi video, kurā tiek demonstrēti "Challenger 2" tanki darbībā – pārsvarā šaujot.

"Šonedēļ tika paziņots, ka Apvienotā Karaliste nosūtīs uz Ukrainu tanku "Challenger 2" rotu. Tā ir daļa no kaujas spēju paketes Ukrainas panākumu paātrināšanai. Te minūti "Challenger 2" redzams darām to, kas tam padodas vislabāk," teikts ministrijas "Twitter" ierakstā.

