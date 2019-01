'Chang'e-4': pirmo reizi uz Mēness tumšās puses nosēdināts pašgājējs

Ķīna paziņojusi, ka uz tā sauktās Mēness tumšās puses ceturtdien veiksmīgi nosēdinājusi pašgājēju robotu, kas ir pirmais šāds mēģinājums un tiek uzskatīts par nozīmīgu soli kosmosa izpētē, vēsta raidsabiedrība BBC.

Bezpilota aparāts "Chang'e-4" nosēdies Mēness Dienvidpola Aitkena baseinā, ziņots Ķīnas valsts medijos. Robots aprīkots ar instrumentiem ģeoloģiskās izpētes veikšanai, kā arī bioloģiskajiem eksperimentiem.

Pēdējos gados notikušas vairākas izpētes misijas uz Mēnesi, taču vairums no tām notikušas Mēness orbītā vai ietriecot zondes dabiskajā pavadonī.

Pēdējā cilvēka vadītā nosēšanās uz Mēness bija "Apollo 17" misija 1972. gadā. Visas iepriekšējās Mēness misijas nosēdinājušas aparātus Mēness Zemei tuvākakājā pusē, kas redzama kā izgaismots laukums.

#BREAKING: China’s Chang’e-4 probe successfully made the first-ever soft landing on the far side of the Moon on the South Pole-Aitken basin Thursday morning, a major milestone in space exploration. #ChangE4 pic.twitter.com/mt2YTWqlxs

— Global Times (@globaltimesnews) January 3, 2019