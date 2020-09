'Cietais rieksts Lukašenko': publicēta Baltkrievijas 'pārtvertā' Varšavas-Berlīnes saruna

Ar Baltkrievijas prezidenta administrāciju saistītais "Telegram" kanāls "Puļ Pervogo" publicējis Aleksandra Lukašenko pieminēto sarunas ierakstu, kas apliecinot Krievijas opozicionāra Alekseja Navaļnija saindēšanas "falsifikāciju". Ja pats paziņojums jau vērotājiem lika raukt uzacis par tā apšaubāmo ticamības pakāpi, tad sarunas ieraksts kļuvis par apsmiekla objektu tīmeklī.

Navaļnijs ar saindēšanās pazīmēm tika hospitalizēts 20. augustā. 22. augustā komā esošais politiķis tika nogādāts uz "Charite" slimnīcu Berlīnē. 24. augustā slimnīcas ārsti apstiprināja, ka politiķis ir saindēts ar holinesterāzes inhibitoriem, kas ir "Novičok" tipa vielu sastāvā. Savukārt trešdien, 2. septembrī, Vācijas valdība apstiprināja, ka opozicionārs saindēts ar "Novičok" grupas kaujas vielu.

Savukārt 26 gadus Baltkrievijā pie varas esošais Lukašenko, pret kuru kopš 9. augusta vēlēšanām notiek plaši protesti, 3. septembrī tikās ar Krievijas premjeru Mihailu Mišustinu un sarunas laikā apgalvoja, ka Baltkrievija pārtvērusi kādu sarunu starp Varšavu un Berlīni, kas apliecinot, ka Navaļnijs patiesībā nav saindēts, bet tā visa ir falsifikācija ar mērķi "mazināt Putina vēlmi bāzt degunu Baltkrievijā".

Vēl pirms vēlēšanām Lukašenko savā retorikā bija kareivīgi noskaņots pret Krieviju, bet līdz ar plašajiem tautas protestiem, kuros cilvēki pieprasa viņa atkāpšanos un jaunu, godīgu vēlēšanu sarīkošanu, viņa tonis ir mainījies un tiek uzsvērti "NATO draudi".

Nākamajā dienā ar Lukašenko administrāciju saistītais "Telegram" kanāls publicēja arī pašu it kā pārtverto sarunu, tā pārraidīta arī televīzijā.

Ierakstā, kas tulkots krievu valodā, sarunājas kāds Niks no Berlīnes un Maiks no Varšavas. Nepilnu minūti garajā sarunā Niks informē, ka "viss rit pēc plāna".

"Materiāli par Navaļniju ir gatavi. Tiks nodoti kancleres [Angelas Merkeles] administrācijai. Gaidām viņas paziņojumu," atskaitās Niks.

Savukārt Maiks no Varšavas pārjautā: "Vai saindēšana patiešām ir apstiprināta?"

Uz ko seko Nika paskaidrojums: "Paklausies, Maik, dotajā situācijā tas nav tik svarīgi. Notiek karš. Bet kara laikā visas metodes ir labas."

Maiks uz to atbild: "Piekrītu, vajag nosist Putina vēlmi bāzt degunu Baltkrievijā. Visefektīvākais ceļš ir noslīcināt viņu Krievijas problēmās, un to nav mazums. Vēl jo vairāk viņiem tuvākajā laikā vēlēšanas, balsošanas diena Krievijas reģionos."

Niks no Berlīnes piebilst, ka ar to jau arī viņi nodarbojas un pajautā, kā vispār rit lietas Baltkrievijā.

“Ja godīgi, tad ne visai,” atbild Maiks no Varšavas. “Prezidents Lukašenko izrādījās ciets rieksts. Viņi ir profesionāli un organizēti. Saprotams, ka viņus atbalsta Krievija. Ierēdņi un armija ir uzticīgi prezidentam. Par pārējo klātienē, ne pa telefonu,” viņš turpina.

Lukašenko paziņojums, kuru klausoties Mišustinam sejā nenoraustījās ne muskulītis, un publicētā saruna nav atstājusi vienaldzīgus tīmekļa lietotājus – jokdari baltkrievu drošībnieku atklājumus, kas saskan ar Lukašenko apgalvojumiem par Rietumu draudiem un it kā organizētajiem protestiem valstī, pamatīgi izsmējuši.



Viens no jokiem, kas dažādās versijās izplatīts tīmeklī vēsta, ka Mišustins uz Lukašenko izmēģinājis jaunu indi “Duračok” (“Muļķītis”) - izmēģinājumi bijuši veiksmīgi.

Tāpat sociālo mediju lietotāji dažādi pārveido Varšavas-Berlīnes sarunas tekstus. Piemēram: "Prezidents Lukašenko izrādījās ciets rieksts. Viņi ir profesionāli un organizēti. Viņu atbalsta 80% iedzīvotāju un viņam ir skaists automāts, un vēl viņi nevienu nav spīdzinājuši."

