Cietumā Ņujorkā miris seksuālos noziegumos apsūdzētais finansists Džefrijs Epstīns

Sestdien cietuma kamerā Ņujorkā miris atrasts 66 gadus vecais finansists Džefrijs Epstīns, kurš bija apsūdzēts vairāku desmitu nepilngadīgu meiteņu seksuālā izmantošanā un cilvēku tirdzniecībā seksuālās izmantošanas nolūkā.

Epstīns, domājams, izdarījis pašnāvību. Viņš miris dienu pēc tam, kad tika publiskoti dokumenti, kas dod plašāku ieskatu viņa vadītajā seksuālo pakalpojumu tirdzniecības tīklā laikā no 2002.gada līdz 2005.gadam.

Ņujorkas mērs Bils de Blāzio žurnālistiem sacīja, ka Epstīna nāve izskatās "pārāk ērta".

"Daudzi no mums vēlas zināt, ko viņš zināja. Cik daudz citu miljonāru un miljardieru bija iesaistīti viņa nelegālajās aktivitātēs?" norādīja de Blāzio.

Pirms aptuveni divām nedēļām uz Epstīna kakla tika pamanīti nobrāzumi un viņam tika piemērota pastiprināta uzraudzība, bažījoties, ka viņš varētu izdarīt pašnāvību. Taču jūlija beigās pastiprinātā uzraudzība tika atcelta, ziņu aģentūrai AP atklāja anonīms avots.

"Epstīna kunga nāve rada nopietnus jautājumus, kuriem jāatrod atbilde," paziņoja ASV tieslietu ministrs Viljams Bars, aicinot ASV Federālo izmeklēšanas biroju (FIB) izmeklēt Epstīna nāves apstākļus.

Tiesa bija noraidījusi Epstīna lūgumu atbrīvot viņu pret drošības naudu un viņam draudēja līdz 45 gadiem ilgs cietumsods, ja viņš tiktu atzīts par vainīgu viņam pagājušajā mēnesī izvirzītajās apsūdzībās par cilvēku tirdzniecību seksuālās izmantošanas nolūkā un sazvērestību.

Epstīns noliedza vainu viņam izvirzītajās apsūdzībās.

Federālā izmeklēšana Epstīna lietā tiks turpināta un iespējams, ka apsūdzības var tikt izvirzītas vēl citiem cilvēkiem.

Epstīnam, kurš jau agrāk tika turēts aizdomās par vairāku desmitu nepilngadīgu meiteņu seksuālu izmantošanu, 2008. gadā izdevās izvairīties no federālām apsūdzībām un viņš pavadīja cietumā tikai 13 mēnešus. Taču federālā prokuratūra Ņujorkā no jauna atvēra izmeklēšanu šajā lietā pēc tam, kad laikraksts "The Miami Herald" piesaistīja sabiedrības uzmanību Epstīna lietai, izsaucot sašutumu sabiedrībā par viņa 2008.gadā panākto vienošanos ar prokuratūru Floridā.