Uzvara Džordžijā bija viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ Džo Baidenam izdevās triumfēt cīņā par Baltā nama atslēgām. Kandidāts no Demokrātiskās partijas tur nebija uzvarējis kopš 1992. gada, kad to paveica Bils Klintons. Taču cīņa par Džordžiju demokrātu un republikāņu starpā vēl nav noslēgusies, jo 5. janvārī gaidāmas Senāta vēlēšanas, kurās par divām abām partijām vitāli svarīgām vietām Kongresa augšpalātā cīnīsies republikāņu senators Deivids Perdjū pret dokumentālo filmu veidotāju un žurnālistu Džonu Osofu, kurš pārstāv Demokrātisko partiju, un republikāņu senatore Kellija Leflere pret mācītāju un Demokrātiskās partijas kandidātu Rafaelu Vornoku.

Novembrī notikušajās vēlēšanās Džordžijas štatā neviens no Senāta krēsla kandidātiem nespēja iegūt vairāk nekā 50% balsu, un saskaņā ar Džordžijas likumdošanu divi kandidāti ar vislielāko balsu skaitu tagad atkārtoti sacentīsies otrreizējās vēlēšanās, ziņo “USA Today News”.

Demokrātiem būs nepieciešamas abas Senāta vietas Džordžijas štatā, lai nodrošinātu vairākumu ASV Kongresa augšpalātā. Republikāņiem šobrīd ir 50 vietas Senātā, bet demokrātiem 48, tādēļ Džordžijas štats izšķirs to, kurai no partijām izdosies iegūt vairākumu, ziņo ASV biznesa žurnāls “Forbes”. Republikāniskajai partijai pietiks ar uzvaru vienā no dueļim, lai saglabātu vairākumu.

Ja gan republikāņiem, gan demokrātiem ir pa 50 senatoriem, izšķirošā balss pieder partijai, kura ir uzvarējusi prezidenta vēlēšanās, un viceprezidents ir tas, kurš ar savu balsi nosaka vairākuma ieguvēju. Pašreizējā situācijā, kad par ASV prezidentu ir ievēlēts demokrāts Džo Baidens, viņa viceprezidente Kamala Harisa noteiktu, ka Senātā vairākumu iegūst Demokrātiskā partija.