CNN: ASV turpina konsultācijas Eiropā par iespējamo lidmašīnu piegādi Ukrainai

ASV šobrīd strādā kopā ar Poliju, vērtējot iespējamību Ukrainas rīcībā nodot Polijas gaisa spēku iznīcinātājus "MiG". Sarunas notiek konsultatīvā līmenī, apspriežoties arī ar citiem NATO alianses partneriem, atsaucoties uz Baltā nama preses pārstāvjiem, ziņo CNN.

Daļa no šīm sarunām veltīta, lai noteiktu, kā amerikāņi varētu "izlīdzināt" Polijas militāro spēku vājināšanos, ja tā nolemtu lidmašīnas nodot Ukrainas rīcībā. Precīzāk, ko šī "izlīdzināšana" varētu nozīmēt, nav zināms. Jāuzsver, ka šobrīd šādas sarunas notiek konsultatīvā līmenī.

Baltā nama runasvīrs sarunā ar CNN sacījis, ka lidmašīnu nosūtīšana Ukrainai ir "jebkuras valsts suverēns lēmums". Viņš piebilda, ka būtu lērums loģistikas darbu, lai nodrošinātu, kā iznīcinātāji tiek nogādāti no Polijas Ukrainā.

Ukraiņu piloti ir apmācīti lidot ar padomju lidmašīnām, tāpēc iespējamie iznīcinātāju piegādātāji teorētiski varētu būt Polija, Slovākija, Rumānija un Bulgārija, kuru rīcībā šādas lidmašīnas ir.

Lielākie Polijas mediji, piemēram, "Gazeta Wyborcza", "Fakt" un sabiedriskais medijs TVP naktī uz svētdienu vēl šādu informāciju nav publicējuši, bet, visticamāk, plašāka informācija sekos šīs dienas laikā un pirmdien.

Trešdienas vakarā bijušais ASV vēstnieks Krievijā Maikls Makfauls savā "Twitter" joslā publicēja atgādinājumu, ka NATO rīcībā ir 70 "MiG" lidmašīnas, 27 no tām atrodas Polijas rīcībā. Viņš aicināja šīs lidmašīnas nodot Ukrainai, bet pārējām NATO valstīm nosūtīt papildspēkus, lai šo spēku zudumu kompensētu.

Please NATO leaders, send all MIG fighter jets that we have -- 70 altogether, 27 alone in Poland -- to Ukraine right now. NOW! And once Poland, Bulgaria, Romania, and Slovakia send these planes, other NATO countries should send air reinforcements to these frontline states.