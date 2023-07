CNN: Ukraina uzņēmusies atbildību par Krimas tilta spridzināšanu

Anonīma Ukrainas drošības dienesta (SBU) amatpersona apstiprinājusi Kijivas saistību ar pirmdien notikušo uzbrukumu Krimas tiltam, ziņo medijs CNN.

Sarunā ar mediju anonīmā amatpersona paziņoja, ka uzbrukums bijusi SBU un Ukrainas jūras spēku kopīga operācija. Amatpersona vēlējusies palikt anonīma, jo nav saņēmusi autorizāciju komentēt notikušo.

Krievijas varasiestādes ziņo, ka sprādzienā bojā gājuši divi cilvēki – māte un tēvs. Savukārt meita negadījumā guvusi ievainojumus.

Footage showing severe damage to Russia's bridge in #Crimea. #Ukraine Security service said UKE Navy hit it with surface (water) drones. Outward bound road section from Crimea is destroyed & the inward road section shows damage underneath.#UkraineRussianWar #UkraineWarNews pic.twitter.com/3vY4YSA2kF