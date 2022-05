CNN: Ukrainas iedzīvotāju masveida deportācijas ir apzināts genocīds

Simtiem tūkstoši Ukrainas iedzīvotāju tiek mērķtiecīgi nogādāti filtrācijas nometnēs, lai tos tālāk deportētu uz attāliem Krievijas apgabaliem. Tā ir apzināta, sistemātiska piespiedu izraidīšanas programma, lai ar depopulācijas un daļējas ukraiņu likvidācijas palīdzību nostiprinātu politisko kontroli pār okupētajām teritorijām, atsaucoties uz četriem ar Rietumu izlūkdienestiem saistītiem avotiem, vēsta raidsabiedrība CNN.

Programmas mērķis ir īstenot tā saukto "kultūras genocīdu", tādējādi nostiprinot politisko kontroli okupētajās teritorijās, atbrīvojot tās no Ukrainas valstij lojāliem iedzīvotājiem, raksta medijs.

Šī brīža dati liecina, ka izvesto skaits var svārstīties no simtiem tūkstošiem vai pārsniegt pat miljonu, bet pagaidām ir grūti šo informāciju pārbaudīt. Daži no deportētajiem uz filtrācijas nometnēm devušies apzināti, lai izvairītos no apšaudēm un bombardēšanas, bet liela daļa deportēto ir savākti no bumbu patvertnēm un pret pašu gribu aizturēti krievu kontrolpunktos.

Pēc aptuveni trīs nedēļu ilgas uzturēšanās filtrācijas nometnēs necilvēcīgos apstākļos, kur aizturētos pratina un spīdzina, tos nogādā tālāk ekonomiski depresīvākajos Krievijas reģionos daudzu tūkstošus kilometru attālumā. Identitātes apliecināšanai tiek izsniegta Krievijas pase, vēsta aculiecinieki. Atsevišķos gadījumos ukraiņi ir nosūtīti pat uz Sahalīnas salu, kas atrodas 16000 kilometru attālumā no Ukrainas robežas.

ASV izūkdienesta informācija atklāj arvien satraucošākus datus. Izvešanas ir visaptveroša, līdzīgu praksi Krievija iepriekš realizēja abu Čečenijas karu laikā, skaidro CNN.

ASV augstākie dipomāti ir publiski nosodījuši Krievijas piekopto praksi un tās darbības nodēvējuši par kara noziegumiem.

"Daudzi nonāk situācijā, kad viņiem nav izvēles: tu iekāp autobusā un dodies uz filtrāciju un tad uz Krieviju, vai arī tu mirsti apšaudē. Tā ir piespiedu pārvietošana, kas ir aizliegta saskaņā ar kara likumiem," situāciju raksturo cilvēktiesību aizsardzības organizācijas "Human Rights Watch" Eiropas un Vidusāzijas asociētā direktore Taņa Lokšina.

Filtrācijas nometnes uzrauga un koordinē Krievijas Federālais drošības dienests (FDD). Saskaņā ar ASV izlūkdienestu datiem filtrācijas nometņu sistēma tika radīta ar mērķi nogalināt politiski nevēlamos ukraiņus, bet pārējos izsūtīt uz Krieviju. Tā CNN apgalvoja divi avoti.

Nometnēs pabijušie cilvēki stāsta, ka apstākļi nometnēs tur šausminoši. Cilvēki tiek piekauti, uzturas antisanitāros apstākļos, slimo ar infekciju slimībām. Vienā no nometnēm novērots turberkulozes uzliesmojums, bet citā cilvēki miruiši medicīniskās palīdzības neesamības dēļ, atzīmē ASV izlūkdienestam tuvs avots.

Atsevišķiem ukraiņiem ir izdevies nokļūt pāri Krievijas robežai uz Gruziju, Baltkrieviju vai Igauniju. Tomēr daudzi citi ir iestrēguši tālajos Krievijas reģionos bez finanšu līdzekļiem un pasēm.

Krievijas Aizsardzības ministrija komentēt šīs ziņas atteicās, norāda CNN.

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās agrā 24. februāra rītā. Kā vienu no iebrukuma mērķiem Krievija sākotnēji minēja Ukrainas "denacifikāciju".

Okupanti Ukrainā cietuši smagus zaudējumus un tiek apsūdzēti apzinātā civiliedzīvotāju nogalināšanā, kā arī par citiem kara noziegumiem. Okupantu zvērības masveidā sāka nākt gaismā pēc tam, kad ukraiņi viņus padzina no Kijivas apkārtnes, piemēram, Bučas.

Krievijas attieksmi pret ukraiņiem, tostarp nogalinot un veidojot filtrācijas nometnes, raksturo šis "fašisma manifests", ko publicēja Kremļa propagandas ziņu aģentūra "RIA Novosti".

Kopumā karš Ukrainā turpinās kopš 2014. gada, kad Krievija okupēja Krimas pussalu un aizsāka karu Ukrainas austrumos.