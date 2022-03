Čornobaivkā nogalināts Krievijas ģenerālleitnants Rjazancevs. Teksta tiešraide

Krievijas iebrukums Ukrainā ieiet jau piektajā kara nedēļā. Ukrainas spēki pēdējās dienās veiksmīgi palielina spiedienu pret okupantu vienībām pie Kijivas, apgrūtinot viņu iespējas pārgrupēties un atjaunot virzību pret galvaspilsētu. Krievijas kuģa iznīcināšana Berdjanskā norāda uz ukraiņu spēju iznīcinoši pretoties arī okupētajās teritorijās.. Kara 30. dienā turpinām sekot notikumiem.

Krievijas iebrukums Ukrainā 30. diena (25.03.22.)

Mēnesi kopš kara sākuma Krievijas paziņojumi liek domāt, ka Maskava samazina savus sasniedzamos mērķus Ukrainā. Krievijas militāristi paziņojuši, ka kara “pirmā fāze” ir pabeigta, un taga fokusā ir Donbasa reģions – Luhanskas un Doņeckas apgabali, kuru “neatkarību” Krievija atzina pirms iebrukuma sākuma. Vienlaikus Krievijas ģenerālmajors Sergejs Rodskojs piebildis, ka netiek izslēgti uzbrukumi arī citām pilsētām, tostarp galvaspilsētai Kijivai, taču tas neesot galvenais mērķis. Šie paziņojumi ir pirmā reize, kad Maskava šķietami samazina savus militāros mērķus Ukrainā, kad mēnesi kopš iebrukuma sākuma nav spējusi iekarot nevienu no lielajām pilsētām, bet spēkus nomoka sīva Ukrainas pretestība, taktiskas kļūdas un loģistikas problēmas. (BBC).

Harkivā bataljona “Azov” vīri saņēmuši gūstā vairākus okupantus.

Video: mirklis, kad Harkivā Krievijas šāviņš trāpa vietā, kur cilvēki stāv rindā pēc humānās palīdzības. https://twitter.com/avalaina/status/1507322758111318021

Satelīta attēli no Berdjanskas ostas, kur vakar Ukrainas spēki iznīcināja Krievijas desanta kuģi. https://twitter.com/Maxar/status/1507398872074756135?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1507398872074756135%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbabel.ua%2Fru%2Ftexts%2F77304-russia-s-war-with-ukraine-the-ukrainian-army-has-destroyed-the-occupiers-landing-ship-in-berdiansk-there-was-the-first-prisoner-of-war-exchange-people-are-forcibly-deported-from-mariupol-to-russia-day

Krievijas tanki mēģināja paslēpties kokos, bet nesekmīgi. https://twitter.com/TsybulskaLiubov/status/1507279282648891397

https://twitter.com/janis_sarts/status/1507419133390077952

Ukrainas spēki Harkivas apgabalā iznīcinājuši okupantu elektroniskās karadarbības sistēmu, ar kuru bloķēti sakari, dronu darbība un pretgaisa aizsardzības sistēmas. Līdz ar sistēmu iznīcināti arī 50 pretinieka karavīri.

Varšavā ļaudis demonstrācijā pieprasa slēgt debesis virs Ukrainas. Kijiva jau ilgstoši mēģina pārliecināt NATO noteikt lidojumu aizlieguma zonu virs Ukrainas, lai izbeigtu Krievijas gaisa uzbrukumus. NATO līderi ir noraidījuši šādu iespējamību, baidoties no kara paplašināšanās ārpus Ukrainas robežām.

Volnovahas pilsēta ir gandrīz pilnībā iznīcināta, Ukrainas spēki to pametuši, lai pārvietotos uz citām pozīcijām. Kauja par pilsētu ilga divas nedēļas. (UNIAN)

Okupantu raķešu uzbrukumu intensitāte nav mazinājusies, taču tiek mainīta taktika, komentē Ukrainas Sauszemes spēku komandieris Oleksandrs Gruzevičs. Tagad pretinieks cenšas identificēt pretgaisa aizsardzības sistēmu atrašanās vietas, aviāciju un artilēriju – šie mērķi Krievijas spēkiem rada nopietnākos zaudējumus. (UNIAN)

Okupanti gūstā saņēmuši 14 apdzīvoto vietu mērus, paziņojusi vicepremjere uz laiku okupēto teritoriju reintegrācijas jautājumos Irina Vereščuka. (UNIAN)

Krievijas karavīrs ar veseri sasit piemiņas plāksni Ukrainas karavīram valsts austrumos. Plāksnes ar kritušo karavīru vārdiem viņu dzimtajās pilsētās sāka uzstādīt pēc Krievijas sāktā kara 2014. gadā. https://twitter.com/Osinttechnical/status/1507396711576182843

Sagūstīti Krievijas karavīri pie Ohtirkas.

Krievijas spēki izšāvuši sešas spārnotās raķetes pa Gaisa spēku pavēlniecības bāzi Vinnicas lidostā. Dažas raķetes ir notriektas, bet pārējās nodarījušas nopietnus postījumus infrastruktūrai.

Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns piektdien noraidījis Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska aicinājumu piegādāt Ukrainai ieročus un noteikt stingrākas sankcijas Krievijai, paziņojot, ka tas būtu pretrunā Ungārijas interesēm. Jau ziņots, ka Zelenskis, uzrunājot Briselē notiekošo Eiropas Savienības (ES) samitu un Eiropas tautas, tieši vērsās pie Orbāna, mudinot Ungārijas līderi beigt svārstīties, īstenot lielāku atbalstu Ukrainai un ieņemt stingrāku nostāju pret Krieviju. "Ungārija. Gribu šeit apstāties un būt vaļsirdīgs. Vienu par visām reizēm. Jums pašiem ir jāizlemj, par ko jūs esat. Jūs esat suverēna valsts," sacīja Zelenskis. Ungārijas valdības preses pārstāvis Zoltans Kovāčs šodien paziņoja, ka Orbāns "noraida Zelenska prasības Eiropadomē, jo tās ir pretrunā Ungārijas interesēm". "Ungārija vēlas palikt ārpus šī kara, tāpēc tā nepieļaus ieroču nodošanu Ukrainai," paziņoja Kovāčs.(LETA)

No Melitopoles uz Zaporižju evakuēti 500 cilvēki.

Mūzikas straumēšanas serviss “Spotify” pārtraucis darbību Krievijā. (Babel)

Ķīmisko ieroču tēma iepriekšējo reizi īpaši aktuāla bija Sīrijas pilsoņu kara karstākajā fāzē. Te var lasīt, kas ir zarīns. “Saindēšanās simptomi parādās dažas sekundes pēc vielas uzņemšanas, bet nāve var iestāties vienas līdz desmit minūšu laikā. Ja zarīns uzņemts šķidrā veidā, saindēšanās simptomi var parādīties līdz pat 18 stundām vēlāk. Ar zarīnu var saindēties uzņemot to caur ādu, ieelpojot un kopā ar pārtiku, vai ūdeni.” https://www.delfi.lv/news/arzemes/kimiskie-ieroci-kas-ir-sirijas-krajuma.d?id=43296153&page=5

Okupantu karavīriem tiekot izsniegti medikamenti ķīmiskā uzbrukuma gadījumam. Avoti Ukrainas Nacionālās Drošības un aizsardzības padomē runā, ka Krievijas spēki pret cilvēkiem Ukrainā varētu pielietot zarīnu. (Liga.net) Jau kādu laiku Rietumos tiek paustas bažas, ka Krievija Ukrainā varētu ķerties pie ķīmiskajiem vai bioloģiskajiem ieročiem.

Lielāka izmēra foto – ar NLAW prettanku raķeti iznīcināts Krievijas T-80 tanks Sumu apgabalā. (Foto: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine) https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/280529667593452&show_text=true&width=500

Ukrainas bruņoto spēku pusē karojošā leģiona "Krievijas brīvība" apakšvienības komandieris vērsies pie Krievijas militārpersonām ar aicinājumu pāriet Ukrainas armijas pusē, līdzi ņemot savus ieročus, liecina Ukrainas Galvenās izlūkošanas pārvaldes mājaslapā publiskotais video. "24.februārī es ar savu rotu iegājām neatkarīgās Ukrainas teritorijā, izpildot diktatora Putina noziedzīgo pavēli. Es sapratu, ka mēs acīmredzot neesam šeit ieradušies ar labiem nodomiem, neviens mūs šeit negaidīja ar ziediem, gluži otrādi - mūs atvairīja un sauca par fašistiem," video saka krievu virsnieks. "Biedri karavīri, ievērojot Putina noziedzīgo pavēli, jūs pieļaujat vislielāko kļūdu. 27.februārī ar Ukrainas drošības dienesta palīdzību es ar savu rotu pārgāju Ukrainas pusē, lai tiešām aizsargātu cilvēkus no fašistiem," piebilst virsnieks. Ukraina atļāvusi krievu karavīriem, kas pārgājuši Ukrainas pusē, izveidot atsevišķu vienību "Krievijas brīvība". "Mēs jau veicam uzdevumus kopā ar baltkrievu un ukraiņu brāļiem. Brāļi, es aicinu jūs mosties - pievienojieties mūsu rindām, pievienojieties leģionam "Krievijas brīvība"," aicina krievu virsnieks. (LETA/UNIAN)

Krievijas iebrukuma pirmajā mēnesī Ukrainā gājuši bojā gājuši pieci žurnālisti, ievainoti septiņi, viens ir pazudis, bet sešus sagūstījuši Krievijas spēki, liecina Ukrainas Masu informācijas līdzekļu institūta informācija.

Polijā no 26. marta sāk darboties Ukrainas bēgļu ar bērniem atbalsta programma – par katru bērnu varēs saņemt 500 zlotu (106 eiro) pabalstu mēnesī. (Liga.net)

Tā pēc satikšanās ar prettanku raķeti NLAW izskatās Krievijas tanks T-80 Sumu apgabalā. Kas ir NLAW? Par to var lasīt šeit: https://www.delfi.lv/news/arzemes/nlaw-ukrainai-signals-kremlim-un-bedas-krievu-tankistiem.d?id=54002476

Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba noliedz iepriekš Turcijas prezidenta teikto, ka Ukraina un Krievija “panākušas izpratni” četros no kopumā sešiem abu valstu sarunās apspriestiem jautājumiem. Starp punktiem, kuriem Kijiva it kā piekritusi, ir Ukrainas atteikšanās no virzības uz NATO un krievu valodas atzīšana par otro oficiālo valsts valodu. “Nav nekādas vienprātības par četriem Turcijas prezidenta minētajiem punktiem. Tostarp, vienīgā valsts valoda Ukrainā ir un būs ukraiņu,” citē medijs “Ukrainskaja pravda”.

Ukrainas spēki iznīcinājuši vēl vienu Krievijas ģenerāli – Dienvidu kara apgabala 49. apvienoto ieroču armijas komandieri ģenerālleitnantu Jakovu Rjazancevu, paziņoja Ukrainas prezidenta padomnieks Oleksijs Arestovičs. Ģenerālis nogalināts Čornobaivkas lidostā, kur Ukrainas spēki okupantu vienības iznīcinājuši jau vairākas reizes. (UNIAN). (Publicitātes foto)

Zaporižjas apgabalā Teritoriālās aizsardzības vienība no okupantiem atbrīvojusi Maļinovkas ciemu Polohivskas rajonā, ziņo Ukrainas Aizsardzības ministrija. Pašlaik notiekot ciemata attīrīšana no diversantiem un atlikušajiem Krievijas karavīriem.

Palīdzību Ukrainai vāc arī autožurnālists, motociklists un aktīvists Kaspars Bergmanis. Vešanai uz Ukrainu tiek gatavots nākamais auto, kas kalpos Harkivas apkārtnē, lai evakuētu iedzīvotājus, piegādātu nepieciešamās lietas un citiem uzdevumiem.

Ukrainas spēki iznīcinājuši Krievijas Nacionālās gvardes (Rosgvardija) vienību, iegūstot trofeju tehniku un ieročus, informē Ukrainas armijas Ģenerālštābs. Nogalinātie piederējuši Nacionālās gvardes 46. atsevišķajai brigādei, kas bāzējas Čečenijā. Trofejās iegūts nebojāts bruņutransportieris BTR-80, triecienšautenes, Dragunova sistēmas snaipera šautene un munīcija. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/280451527601266&show_text=true&width=500

25. martā Šveices Federālā padome savā mājaslapā ziņojusi, ka tā esot paplašinājusi sankciju klāstu, tagad iekļaujot dzelzs importu no Krievijas, darījumu veikšanu ar valsts uzņēmumiem, kā arī preču, kurām ir saistība ar Krievijas enerģijas sektoru, eksporta aizliegšanu.

Londonas koncertzālē "O2 Shepherd's Bush Empire" ceturtdien, 24. martā, koncertā "Russians Against War" ("Krievi pret karu") uzstājās pazīstamais krievu reperis Oxxxymiron un rokmūzikas leģenda Boriss Grebenščikovs. https://www.delfi.lv/kultura/news/music/londona-noticis-koncerts-krievi-pret-karu-ar-grebenscikova-un-oxxxymiron-piedalisanos.d?id=54184904

Eiropas Savienības (ES) un Lielbritānijas sankcijām pakļautais Krievijas oligarhs Pjotrs Avens izdevumam "Financial Times" sūkstījies, ka viņam tagad trūkstot līdzekļu ikdienas rēķinu apmaksai. "Vai varēšu atļauties apkopēju vai šoferi? Es pats automašīnu nevadu," atzinis konsorcija "Alfa-Grupp" līdzīpašnieks, pieļaujot, ka varbūt pameita viņu vadās. "Mēs nesaprotam, kā izdzīvot," teicis Avens, kurš šobrīd atrodas Londonā. (LETA)

Krievijas valsts ziņu aģentūras piektdien ir ziņojušas, ka Krievija koncentrēsies tikai uz "pilnīgu Austrumukrainas atbrīvošanu", ar to domājot Donbasa apgabalu.Krievijas Aizsardzības ministrija norādīja, ka tā bija izsvērusi vai nu veikt "speciālo militāro operāciju" visā Ukrainas teritorijā, vai arī tikai Donbasa reģionā.Piektdienas lēmums, iespējams, norāda uz savu ambīciju samazināšanu.Tiesa, ministrija uzsvēra, ka operācija notikšot līdz brīdim, kad tiks sasniegti visi Putina mērķi. (BBC)

Krievijas Aizsardzības ministrija atzina, ka kopš tā saucamās "speciālās militārās operācijas" sākuma 1351 Krievijas kareivis ir gājis bojā un 3825 ir guvuši ievainojumus, ziņo Krievijas ziņu aģentūra "Interfax".Ukraina piektdien apgalvoja, ka Krievijas armijas bojā gājušo skaits esot 16 100. (The Guardian)

Lidmašīnai, kurā atradās Polijas prezidents Andžejs Duda, nācies griezties atpakaļ, un tā veikusi ārkārtas nosēšanos Varšavā, ziņo Polijas valsts ziņu aģentūra PAP. Duda bijis ceļā uz tikšanos ar ASV prezidentu Džo Baidenu. Dudam nedraudēja nekādas briesmas, aģentūra "Reuters" citēja viņa personāla vadītāju.Polijas ziņās teikts, ka prezidenta lidmašīnai bija jāatgriežas Varšavas lidostā neilgi pēc pacelšanās tehniskas problēmas dēļ. (BBC)

Ukrainas Zaporižjas apgabala pilsētā Melitopolē 70 Krievijas karavīri atteikušies cīnīties pret Ukrainas armiju, sociālajā tīklā "Facebook" piektdien ziņo Zaporižjas apgabala aizsardzības spēki. (LETA)

Lielbritānijas tieslietu ministrs Dominiks Rābs paziņojis, ka Apvienotā Karaliste piešķirs vienu miljonu britu mārciņu, lai finansētu Starptautisko Krimināltiesu un palīdzētu savākt svarīgus pierādījumus, lai sauktu pie atbildības Krievijas komandierus, kas izdara kara noziegumus. https://twitter.com/DominicRaab/status/1507338797570314245?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1507338797570314245%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fukraine-news-latest-russia-war-putin-nuclear-live-12541713

ASV nacionālās drošības padomnieks Džeiks Salivans šodien sniedzis komentārus žurnālistiem. Jautāts, vai Krievija mēģinās bombardēt konvojus, kas ved resursus uz Ukrainu pa sauszemi caur NATO valstīm, viņš sacīja: "Mēs veicam ārkārtas situāciju plānošanu, lai ņemtu vērā iespēju, ka Krievija izvēlēsies dot triecienu NATO teritorijai šajā vai jebkurā citā kontekstā." "Un prezidents [Džo Baidens] ir izteicies tik skaidri, cik vien iespējams par savu absolūto apņēmību atbildēt izlēmīgi kopā ar citām mūsu alianses dalībvalstīm, ja Krievija uzbruks NATO." Salivans arī norādīja, ka ASV un to sabiedrotie joprojām var ieviest jaunus pasākumus, lai sodītu Krieviju par tās iebrukumu Ukrainā. (Sky News)

ASV prezidents Džo Baidens ir ieradies Polijā. Vizītes ietvaros viņš tiks informēts arī par humānajām sekām, ko radījis konflikts Ukrainā. (CNN)

Ķīnas Komunistiskās partijas ģenerālsekretārs Sji Dzjiņpins sacījis Lielbritānijas premjerministram Borisam Džonsonam, ka Pekina spēlēs "konstruktīvu lomu" centienos atjaunot mieru Ukrainā, ziņo CNN. Ķīna līdz šim ir atteikusies nosodīt Maskavas brutālo iebrukumu Ukrainā.

Krievijas prezidents Vladimirs Putins esot personīgi apstiprinājis Romāna Abramoviča iesaistīšanos Krievijas miera sarunās ar Ukrainu, vēsta "Financial Times".

Baltkrievijas autoritārais līderis Aleksandrs Lukašenko esot vairākkārtīgi teicis, ka Baltkrievija iesaistīsies Ukrainas karā tikai tādā gadījumā, ja Kijiva "uzbruktu mums", ziņo UNIAN. Iepriekš izskanējušas bažas, ka Krievija varētu īstenot tā saucamo 'viltus karoga' operāciju, lai provocētu Minsku iesaistīties Krievijas-Ukrainas karā. Pagājušajā nedēļā Kijiva ziņoja, ka tā esot novērojusi Baltkrievijas karaspēka došanos Ukrainas robežas virzienā.

Krievijas okupanti Mariupolē izveidojuši Krievijas valdošās partijas "Vienotā Krievija" štābu, saziņas platformā "Telegram" ziņo Mariupoles dome. (LETA)

Vairāk nekā ceturtdaļmiljons bēgļu, kas bēg no kara Ukrainā, ieradušies Vācijā, informē Vācijas Iekšlietu ministrija. (CNN)

Krievijas vēstnieks Itālijā Sergejs Razovs grasoties iesūdzēt tiesā itāļu laikrakstu "La Stampa" par tekstu, kurā apsvērta iespēja likvidēt Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu."Lieki piebilst, ka tas ir pretrunā ar žurnālistikas un morāles principiem," izteicies Razovs. (Sky News)

Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans piektdien sacīja, ka šķiet, ka Ukraina un Krievija ir panākušas "izpratni" par četriem no kopumā sešiem sarunu laikā apspriestajiem nesaskaņu jautājumiem. (CNN)

Ukraina ziņojusi, ka Krievijas spēkiem "daļēji" izdevies izveidot sauszemes koridoru starp okupēto Krimu un Krievijas kontrolēto Luhanskas, Doņeckas apgabalu. (Sky News)

Kremlis ir atbildējis uz ASV prezidenta Džo Baidena komentāriem, par to, ka viņš atbalstot Krievijas izslēgšanu no G20 grupas. "G20 formāts ir svarīgs, taču pašreizējos apstākļos, kad lielākā daļa dalībnieku atrodas ekonomiskā kara stāvoklī ar mums, nekas briesmīgs nenotiks [ja Krieviju izslēgtu no G20]," žurnālistiem sacīja Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs. (BBC)

Atbildot Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska kritikai, Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sījārto sacīja, ka viņa valsts nepieļaus ieroču piegādes un neatteiksies no Krievijas iepirkt dabasgāzi un naftu. "Mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai Ungārija nebūtu iesaistīta karā, tāpēc neļausim ieroču piegādi caur mūsu teritoriju. Šīs kravas būtu militārs mērķis, kas var tikt iznīcināts, un mēs nevēlamies riskēt ar ungāru tautas dzīvībām un drošību," paziņoja Sījārto. Ceturtdien Zelenskis uzrunā Eiropas līderiem vērsās pie Ungārijas premjera Viktora Orbana, retoriski jautājot, vai viņš ir redzējis, kas notiek Mariupolē, kā arī ieteica izlemt, par ko viņš iestājas. Orbans tiek uzskatīts par Putina tuvāko sabiedroto Eiropas Savienībā. (Babel)

Piektdien Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs preses konferencē ziņojis, ka Krievijas armija iesūtīs prezidentam Vladimiram Putinam ieteikumus, lai uzlabotu savu aizsardzību kā atbildes reakciju pret ceturtdienas NATO paziņojumu par spēku palielināšanu alianses austrumos. Viņš arī brīdinājis, ka Rietumu ieviestās sankcijas pret Krievijas valsts bankas "Sberbank" vadītāju Hermanu Grefu neietekmēs nedz bankas sektoru, nedz "Sberbank". (Sky News)

ANO Cilvēktiesību grupas vadītāja Ukrainā stāsta, ka novērotāji saņēmuši arvien vairāk informācijas par masu kapiem Mariupolē, tostarp par tādiem, kuros atradās 200 līķu. "Mēs esam ieguvuši arvien vairāk informācijas par tur esošajiem masu kapiem," žurnālistiem sacīja Matilda Bognere, sakot, ka daži pierādījumi iegūti no satelīta attēliem. (Al Jazeera)

Kopš kara sākuma no Ukrainas uz Poliju aizbēguši vairāk nekā 2,2 miljoni cilvēku, paziņojusi Polijas robežsardze. (BBC)

Nelielajā Polijas pilsētiņā Pšemislā, kas atrodas divpadsmit kilometrus no Ukrainas robežas, ik dienu ierodas tūkstošiem bēgļu. Te viņiem ir iespēja atvilkt elpu pēc bēgšanas un izvēlēties turpmāko pārvietošanās virzienu. https://www.delfi.lv/delfi-plus/arzemes/gandriz-katra-ukrainu-gimene-taujaja-vai-seit-nebombarde-brivpratigas-dienasgramata-polija.d?id=54177286

Indija un Ķīna ir vienisprātis par tūlītēja pamiera nozīmi Ukrainā, šodien pēc sarunām ar Ķīnas kolēģi Vanu Ji paziņoja Indijas ārlietu ministrs Subrahmanjams Džaišankars. Abas valstis ir nozīmīgas Krievijas sabiedrotās un ir noraidījušas Rietumu aicinājumus nosodīt Maskavas iebrukumu Ukrainā. (Sky News)

Humānā situācija aplenktajā Mariupoles pilsētā turpina pasliktināties, Krievijai bloķējot humānās palīdzības piegādi, sacījis mērs.Stratēģiski nozīmīgo ostas pilsētu jau kopš kara sākuma aplencis Krievijas karaspēks. Mariupole palikusi bez elektrības, ūdens un gāzes. Lielākā daļa pilsētas tagad ir nopostīta. "Situācija ir patiešām sarežģīta. Tā ir humānā krīze,” britu raidsabiedrībai BBC sacījis Vadims Boičenko. "Daļu pilsētas ir okupējuši [Krievijas spēki], mūsu karavīri joprojām kontrolē pilsētu, taču notiek nepārtrauktas cīņas." "Pilsēta ir iznīcināta. Lai to atjaunotu, būs nepieciešami vairāki gadi,” viņš piebilst.

Piektdienas rītā Krievijas karaspēks apšaudījis poliklīniku Harkivā, kur atradies humānās palīdzības izsniegšanas centrs, un uzbrukumā četri cilvēki nogalināti, paziņoja Harkivas apgabala policija. (LETA)

Ukrainas vicepremjere Irina Vereščuka paziņojusi par divu humāno koridoru atvēršanu aplenktajā Mariupolē un Krievijas spēku okupētajā Melitopolē. (CNN)

Pēdējo dienu laikā daudz spriests par Krievijas aizsardzības ministra Sergeja Šoigu stāvokli un atrašanās vietu, jo viņš sabiedrībā nav parādījies gandrīz divas nedēļas. Pastāv uzskats, ka viņu vainojot Krievijas karadarbības neveiksmēs, ņemot vērā, ka mēneša laikā Kremlim nav izdevies ieņemt nevienu no Ukrainas lielākajām pilsētām. Lielbritānijas laikraksts "The Guardian" ziņo, ka Šoigu ceturtdien esot manīts televīzijā translētos kadros. Tiesa, viņš bijis redzams tikai uz dažām sekundēm. Tas raisījis aizdomas par to, ka Kremļa saimnieks, iespējams, sodījis ministru.

Turcijas nostāja attiecībā uz Krievijas ražoto pretgaisa aizsardzības sistēmu S-400 iegādi ir nemainīga, šodien izteicies Turcijas prezidents Radžeps Tajips Erdogans. ASV 2020. gada decembrī noteica sankcijas NATO dalībvalsts Turcijas aizsardzības nozarei saistībā ar Ankaras lēmumu iegūt S-400 un izslēdza Turciju no moderno iznīcinātāju F-35 programmas. (Sky News)

Par kara propagandu un agresijas pret Ukrainu atbalstīšanu un saskaņā ar Imigrācijas likuma 61. panta 2. daļu Latvijai nevēlamo personu sarakstā iekļauti vēl seši Krievijas pilsoņi, mikroblogošanas vietnē "Twitter" vēsta ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. https://www.delfi.lv/news/national/politics/rinkevics-vel-sesus-krievijas-pilsonus-pasludina-par-latvija-nevelamam-personam.d?id=54182198

Pagājušajā nedēļā okupanti bombardēja teātra ēku Mariupoles pilsētā. Uzbrukuma brīdī šajā ēkā slēpās simtiem cilvēku. Kļuvis zināms, ka bombardēšanas rezultātā dzīvību zaudējuši aptuveni 300 cilvēki. "Diemžēl mēs šo dienu sākam ar sliktām ziņām," teikts pilsētas domes paziņojumā."Aculiecinieki ziņoja, ka Krievijas bombardēšanas rezultātā Mariupoles Drāmas teātrī gāja bojā aptuveni 300 cilvēku." (Sky News)

BBC starptautiskās drošības jautājumu eksperts Frenks Gārdners uzsver, ka mēneša laikā kopš invāzijas sākuma Krievijas spēki nav spējuši iegūt pilnīgu kontroli pār nevienu Ukrainas lielpilsētu, viņu virzība uz priekšu ir apstājusies vairākās frontēs un dažviet pat okupanti zaudējuši pozīcijas Ukrainas pretuzbrukumu dēļ. Vienlaikus Gārdners norāda, ka Ukraina joprojām saskaras ar lieliem izaicinājumiem. Tās spēkiem ir nepieciešami papildu ieroči un munīcija, Krievijas bezpilota lidaparāti saskaroties ar relatīvi mazu pretestību. Tāpat Maskava izsauc papildspēkus.

Ukrainas Aizsardzības ministrija mikroblogošanas vietnē "Twitter" ir publicējusi jaunāko informāciju par Krievijas armijas zaudējumiem. Krievijas kopējais zaudējumu skaits kopš invāzijas sākuma esot: - 16100 karavīri; - 561 tanks; - 1625 bruņumašīnas; - 291 lielgabals; - 90 daudzstobru reaktīvie mīnmetēji; - 49 zemītartilērijas iekārtas; - 115 lidmašīnas; - 125 helikopteri; - 53 bezpilota lidaparāti; - 1089 automašīnas; - 72 autocisternas; - pieci kuģi; - 18 specializētās tehnikas vienības. https://twitter.com/DefenceU/status/1507278806574415889/photo/1

Organizācijas "Council on Geostrategy" analītiķis Džeimss Rodžerss medijam "Sky News" skaidrojis, ka Krievijas invāzija Ukrainā tuvojas "Plāna B" fāzei. Viņš norādījis, ka "Putinam un viņa režīmam nav izdevies sasniegt savus sākotnējos militāros mērķus". Savukārt Maskavas "Plāns B", pēc eksperta domām, varētu ietvert vēl plašākas artilērijas apšaudes, kā arī ukraiņu terorizēšanu, lai tādējādi censtos mazināt Ukrainas pretestību.

ASV piegādāšot Eiropas Savienībai 15 miljardus kubikmetrus sašķidrinātās dabasgāzes, tādējādi cenšoties atdalīt Eiropas tirgu no Maskavas gāzes. Lai mazinātu atkarību no Krievijas enerģijas, tiks izveidota darba grupa, kura nodarbosies ar attiecīgo jautājumu un par kuru ziņos piektdien ASV prezidents Džo Baidens un Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena. (Sky News)

Likums attiecināts uz 26. februāra rakstu par 3500 bojāgājušajiem Krievijas karavīriem Ukrainā. Krievijā par to sākta izmeklēšana, kā rezultātā Kaļiņingradas Centrālā rajona tiesa lēma ierobežot piekļuvi Lietuvas "Delfi". https://www.delfi.lv/news/arzemes/krievija-bloke-lietuvas-delfi.d?id=54182336

Trīs dienas pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā, šī gada 21. februārī, Somijas prezidents Sauli Nīniste atzina, ka Krievijas draudi Ukrainai ļoti atgādina 1939. gada rudeni, kad PSRS vadonis Staļins draudēja neatkarīgajai Somijai. https://www.delfi.lv/news/arzemes/ziemas-kars-un-ukrainas-kars-ko-putins-ir-macijies-no-stalina.d?id=54178818&fbclid=IwAR0VbEglOjFuqPIOx7q41sOB-92jRtgZnG8ONCkBDA0dY_hjZHJxU8Pd1YQ

ASV medijs "Forbes" 24. martā ir publicējis ziņu, ka Ukrainai kopš Krievijas iebrukuma esot vairāk tanku nekā pirms tam. Ukraina nedaudz vairāk kā mēneša laikā esot zaudējusi vismaz 74 tankus, taču no Krievijas tā pārņēmusi 117. Attiecīgi Ukrainas armijas kopējais tanku skaits pieaudzis par 43 vienībām. Maskava turpretī ir pārņēmusi 37 Ukrainas tankus, bet zaudējusi 274. Šis ir viens no piemēriem, kas apliecina Maskavas nepietiekamo gatavību sīvām cīņām. Tāpat tas parāda militārās koordinācijas problēmas Krievijas spēku vidū, par ko jau ilgstoši rakstījuši pasaules mediji un par ko runājuši arī militāro jautājumu analītiķi.

Krievijas-Ukrainas karš ar katru dienu pietuvojas Moldovai, vienai no nabadzīgākajām valstīm Eiropā. Salīdzinājumam, pēc Pasaules Bankas datiem Latvijas IKP uz vienu iedzīvotāju 2020. gadā bija 16 tūkstoši eiro, savukārt Moldovas IKP uz vienu iedzīvotāju tajā pašā gadā bija 4100 eiro. Turklāt pēc tā paša avota datiem Moldovā iedzīvotāju skaits ir lielāks nekā Latvijā – 2.6 miljoni iedzīvotāju. ANO 22. martā publicējusi, ka 371 tūkstotis Ukrainas bēgļu atrodas Moldovā. Tas veido milzīgu slodzi uz jau tā vājo valsts ekonomiku. Tieši tāpēc Moldovas prezidente Maija Sandu ir lūgusi starptautisko atbalstu Ukrainas bēgļu nodrošināšanā. Lūgumi tika sadzirdēti. Pēc Lielbritānijas laikraksta "The Guardian" iegūtās informācijas, ASV šonedēļ ziedos 30 miljonus ASV dolārus Moldovai, lai palīdzētu tai sniegt atbalstu bēgļiem, savukārt Eiropas Savienība ziedos 90 miljonus eiro Ukrainai un Moldovai.

Polijas ziemeļaustrumos esošajā Červones ciemā ceturtdien demontēts piemineklis Sarkanajai armijai. "Brīvās, neatkarīgās un demokrātiskās Polijas publiskajā telpā nav vietas pieminekļiem ar sarkano zvaigzni. Aiz šī simbola slēpjas komunistiskās sistēmas noziegumi," simboliskajā nojaukšanas talkā norādīja Nacionālās piemiņas institūta prezidents Karols Navrockis. Reiz šeit apglabāto karavīru mirstīgās atliekas jau sen ir pārapbedītas, un 1949. gadā izveidotā piemiņas vieta vairs nav kapsēta. Piecus metrus augstais obelisks līdz šai nedēļai nesa vēsti poļu un krievu valodā: "Mūžīga slava Padomju armijas varoņiem, kuri 1945. gadā mira par tautu brīvību." "Sarkanās zvaigznes simbols tāpat kā vācu svastika ir atbildīgs par Otrā pasaules kara uzliesmojumu, atzīmēja Navrockis.Viņš atzīmēja, ka "Krievijas Federācijas vadītāju prātos un sirdīs joprojām dominē ar sarkano zvaigzni saistītie personāži – Markss, Engelss, Ļeņins un Staļins, kuri barbariski cenšas sagraut neatkarīgo Ukrainu".https://www.facebook.com/ipngovpl/posts/337492135080367&show_text=true&width=500

Kopš iebrukuma sākuma 24. februārī Krievija ir izšāvusi aptuveni 1200 spārnotās raķetes, taču 59% no tām neeksplodēja, tika notriektas vai arī netrāpīja mērķī, paziņoja Ukrainas Bruņoto spēku ģenerālštābs. (Al Jazeera)

Ukrainas Ģenerālprokuratūra ziņo, ka kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā ir nogalināti 135 bērni un 184 ievainoti. (BBC)

Izskatās, ka Krievijai plāns piespiest Rietumus maksāt rubļos neizdevās. https://www.delfi.lv/news/arzemes/vacijas-kanclers-noraida-krievijas-prasibu-par-gazi-maksat-rublos.d?id=54181946

Jaunākā izlūkošanas informācija par Krievijas invāziju Ukrainā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija. Ukrainai izdevies ieņemt pilsētas un aizsardzības pozīcijas līdz 35 kilometriem uz austrumiem no Kijivas. Viens no iemesliem tam ir ukraiņu efektīvie pretuzbrukumi. Ukrainas spēki, visticamāk, turpinās mēģināt virzīt Krievijas spēkus atpakaļ pa ziemeļrietumu asi no Kijivas uz Hostomelas lidlauka pusi. Ukrainas dienvidos Krievijas spēki joprojām mēģina apiet Mikolajvu, cenšoties doties uz rietumiem Odesas virzienā, un okupantu progresu bremzē loģistikas problēmas un Ukrainas pretestība. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1507248134879121408

"Arvien vairāk Krievijas karavīru ne tikai atsakās piedalīties karā pret Ukrainu, bet arī pāriet ar ieročiem rokās Ukrainas pusē, lai piedalītos cīņā pet Putina noziedzīgo režīmu," teikts paziņojumā. https://www.delfi.lv/news/arzemes/arvien-vairak-krievijas-karaviru-pariet-ukrainas-puse-zino-izlukdienests.d?id=54181898

Zaporižjā šajā nedēļas nogalē tiks noteikta 36 stundu ilga komandantstunda, kas sāksies sestdienas vakarā pulksten 20 un noslēgsies pirmdien pulksten 5 no rīta. (Babel)

Jaunākais kopsavilkums par Ukrainas kara gaitu no ģenerālštāba:- Brovaru virzienā uz austrumiem no Kijivas Krievijas armija pārgājusi uz aizsardzību;- Krievija, visticamāk, mēģinās atsākt ofensīvu pret Brovari un Borispiļas pilsētām, lai bloķētu Kijevu no austrumiem;- Krievija no Sumu un Harkivas apgabaliem izved atsevišķas karaspēka vienības, kurās ir vairāk nekā 50% personāla zaudējumu;- Zaporižjas pilsētas virzienā no dienvidiem arī Krievijas spēki pārgājuši uz aizsardzību.- Ukraiņu uzbrukumā Berdjanskas ostai tika iznīcināts viens desantkuģis un divi citi desantkuģi bojāti. Citi ienaidnieka zaudējumi tiek noskaidroti.

Austrālija ir noteikusi sankcijas Baltkrievijas autoritārajam līderim Aleksandram Lukašenko, viņa ģimenes locekļiem, kā arī 22 Krievijas propagandistiem, tostarp medija RT, Stratēģiskās kultūras fonda, "InfoRos" un "NewsFront" redaktoriem. (Babel.ua)

Ukrainas prezidents Zelenskis ceturtdien attālinātā uzrunā NATO samita dalībniekiem uzsvēra nepieciešamību pēc neierobežota militārā atbalsta."Varonīgas pretošanās mēnesis. Vistumšāko ciešanu mēnesis. Lai glābtu cilvēkus un mūsu pilsētas, Ukrainai nepieciešama militāra palīdzība bez ierobežojumiem," sacīja Zelenskis, "tāpat kā Krievija pret mums izmanto visu savu arsenālu bez ierobežojumiem." Vēlāk vakarā Ukraina papildināja savu ASV valdībai iesniegto konkrēto vēlmju sarakstu, norādot, ka tai nepieciešams vēl vairāk Amerikā ražoto pretgaisa raķešu "Stinger" un prettanku raķešu "Javelin". Ukraina prasīja nodrošināt 500 viena un 500 otra veida ieročus katru dienu, vēstīja CNN.

Ukraina, iespējams, veikusi veiksmīgu uzbrukumu Krievijas kuģiem Berdjanskā, vērtē ASV. Vienlaikus amerikāņu aizsardzības nozares pārstāvis atzīmējis, ka nav skaidrs, kāda veida ierocis vai ieroči uzbrukumā izmantoti.Līdzīgu secinājumu ceturtdien izplatīja Lielbritānijas Aizsardzības ministrija, norādot, ka Ukrainas spēki ir uzbrukuši "vērtīgiem objektiem" Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās, tostarp desantkuģim un munīcijas noliktavām Berdjanskā.Ukraina ceturtdienas rītā paziņoja, ka iznīcinājusi desantkuģi "Orsk", kas kā pirmais krievu karakuģis bija pietauvojies Azovas jūras okupētās Berdjanskas ostā. Dienu iepriekš Kremļa propagandas kanāls RT ziņoja, ka "Orskā" Berdjanskas ostā var būt līdz 20 tanku vai 40 bruņutransportieru. (CNN)

Ukraina informējusi Starptautisko Atomenerģijas aģentūru (SAEA), ka Krievijas spēki apšauda Ukrainas kontrolpunktus Slavutičas pilsētā, kur dzīvo daudzi tuvējā Černobiļas atomelektrostacijā strādājošie. SAEA paziņojusi, ka uzbrukumi var apdraudēt darbiniekus un novērst turpmāku personāla rotāciju. (Sky News)

ASV prezidents Džo Baidens piektdien vizītē Polijā iezīmēs valsts neticamo pārvēršanos no neliberāla aģitatora par Eiropas solidaritātes simbolu. Līdz ar vairāk nekā divu miljonu Ukrainas kara bēgļu uzņemšanu, ASV un Eiropas Savienība tālākā plānā atlikušas bažas par demokrātijas atkāpšanos Polijā. Vēl 2020. gada oktobrī Baidens brīdināja par "totalitāro režīmu veidošanos", pieminot Poliju, Ungāriju un Baltkrieviju, atzīmē medijs "Axios".

ASV paplašinājušas centienus palīdzēt ukraiņu bēgļiem. ASV uzņems līdz 100 000 Ukrainas kara bēgļu, un palielinās atbalstu Austrumeiropas valstīm, kuras uzņēmušas lielāko daļu no Krievijas agresijas bēgošo.

Starp Krievijas iebrukuma šausmām un nacistiskās Vācijas briesmu darbiem velkot paralēles, Volodimirs Zelenskis publiskotā video aicina apturēt Krievijas fašistisko režīmu. View this post on Instagram A post shared by Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Ukraina "tuvina uzvaru", ikvakara uzrunā ceturtdien sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. "30. diena. Ir pagājis mēnesis! Ja Krievija būtu zinājusi, ka tā saskarsies ar to, esmu pārliecināts, ka viņi noteikti baidītos šeit ierasties," viņš sacīja, "pasaule ir piemērojusi destruktīvas sankcijas, un mēs panākam vienošanos par jaunām." Komentējot notikušos NATO un G7 samitus, viņš sacīja, ka tie ir nepieciešami Ukrainas "aizsardzībai" un "atbalstam".

Ceturtdien Kijivā ieradušies Baltijas valstu spīkeri, tostarp Latvijas Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (NA), kuri uzrunāja joprojām strādājošo Ukrainas parlamentu, kā arī tikās ar prezidentu Volodimiru Zelenski. https://twitter.com/nexta_tv/status/1507081384485134338

Krievu iebrucēji okupētajās Ukrainas teritorijās iznīcina vēstures un mākslas grāmatas, ziņo Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas direktorāts. (Unian)

Ukrainu aizvadītajā diennaktī pametuši gandrīz 102 000 cilvēku, ziņo iekšlietu ministrija. Lielākā daļa aizbraukušo – vairāk nekā 73 000 cilvēku – izbrauca uz Poliju. Pagājušajā diennaktī Ukrainā ieradās aptuveni 16 000 cilvēku, no kuriem gandrīz 12 500 ir Ukrainas pilsoņi. Lielākā daļa no tiem ir vīrieši, kuri plāno pievienoties Ukrainas aizstāvju rindām. (Babel.ua)

Labrīt, cienījamie lasītāji! Kara 30. dienā turpinām sekot notikumiem Ukrainā. Par to, kas notika vakar, var lasīt teksta tiešraides arhīvā šeit: https://www.delfi.lv/news/arzemes/nato-nekad-nav-bijusi-tik-vienota-pazino-baidens-teksta-tiesraide.d?id=54177926