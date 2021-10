Covid-19: 'AstraZeneca' ASV tirgū laužas ar antivielu terapiju piedāvājumu

Lielbritānijas kompānija "AstraZeneca" otrdien ASV Pārtikas un zāļu administrācijai lūgusi ļaut tai ārpus kārtas izmantot ārstēšanu ar antivielām, lai cilvēkiem ar augstu risku saslimt ar Covid-19 preventīvi to mazinātu, vēsta "The New York Times".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lielbritānijas kompānijas izstrādātā vakcīna pret Covid-19 nav apstiprināta izmantošanai ASV.

Kompānija norādījusi, ka ārstēšana ar antivielām izmēģinājumos samazinājusi simptomātiskās saslimšanas riskus par 77%. Izmēģinājumos piedalījušies galvenokārt tādi cilvēki, kuru risks saslimt ar Covid-19 ir augstāks vai arī pēc vakcinācijas viņu ķermeņi paši nav izstrādājuši pietiekamu daudzumu antivielu.

"AstraZeneca" pārstāvji pauduši, ka šāda ārstēšana cilvēkiem ar vājāku imūnsistēmu būtu īstenojama kopā ar vakcināciju.

ASV ārstēšanu ar antivielām jau izmanto kompānija "Regeneron". Tā gan paredzēta tiem, kuri jau ir inficējušies ar koronavīrusu, kas potenciāli var izraisīt saslimšanu ar Covid-19.