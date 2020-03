'Covid-19': Āzijā gatavojas slimības otrajam vilnim

Āzijas valstīs gaidāms "Covid-19" otrais vilnis, kura iemesls būs no citurienes mājup atbraukušie koronavīrusa pārnēsātāji, vēsta BBC.

Valstīm visā pasaulē pieņemot aizvien jaunus drošības pasākumus koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" izplatības ierobežošanai, daudzi Āzijas valstu iedzīvotāji brīvprātīgi un piespiedu kārtā atgriežas savās dzimtajās zemēs, kurās slimības ierobežošanā jau redzami būtiski panākumi. Ķīna bija pirmā, kas ziņoja, ka tā fiksē vairāk "ievestu" nekā "vietēju" gadījumu, taču līdzīgas ziņas tagad pienāk no Dienvidkorejas un Singapūras.

Ķīnā ceturtdien nav fiksēts neviens "vietējs" saslimšanas gadījums, bet "ievesto" ir 34. Singapūrā no 47 jauniem gadījumiem 33 fiksēti iebraucējiem, no kuriem 30 bija Singapūras pavalstnieki. Dienvidkoreja ceturtdien fiksējusi 152 jaunus saslimšanas gadījumus, bet tās pārstāvji nav komentējuši, cik daudzi no tiem ir "ievesti".

Japāna ceturtdien ziņojusi par tikai trim jauniem saslimšanas gadījumiem un līdz šim vissmagāk skartajā Hokaido reģionā, kur kopumā fiksētas 154 saslimšanas no kopumā valstī apzinātajām 924, pat atcēlis ārkārtējo situāciju.