Covid-19: Baltkrievija esot lūgusi palīdzību Krievijai

Baltkrievijas varasiestādes caur diplomātiskajiem kanāliem vērsušās pie Krievijas, lūdzot palīdzību cīņai ar Covid-19 pandēmiju, atsaucoties uz avotiem valsts struktūrās, ziņo portāls "Kommersant".

Minska lūgusi palīdzēt ar medicīnisko aprīkojumu – plaušu ventilatoriem, sejas maskām un vīrusa testiem.

Kā apgalvo "Kommersant" avots, pēc palīdzības pie Maskavas vērsušās gandrīz visas esošās un kādreizējās NVS valstis, izņemot Ukrainu un Turkmenistānu.

Baltkrievija oficiāli ziņojusi par 163 Covid-19 gadījumiem un diviem mirušajiem. Taču Baltkrievija ir vienīgā reģiona valsts, kas nav slēgusi robežas un noteikusi stingrus ierobežojošos pasākumus valsts mērogā.

Prezidents Aleksandrs Lukašenko Covid-19 ir nosaucis par histēriju un aicina ļaudis turpināt strādāt. Savukārt mediji ziņo par bažām, ka patiesais Covid-19 stāvoklis valstī ir daudz sliktāks un trūkstot testu inficēšanās noteikšanai.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmijas līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 150 valstīs, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā 938 tūkstoši inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 215 tūkstoši ASV. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 47 tūkstoši cilvēki, no tiem vairāk nekā 13 tūkstoši Itālijā.

Vairāk nekā 195 tūkstoši cilvēku ir izveseļojušies.