Covid-19: Baltkrievija joprojām neizolējas; gatavojas 9. maija parādei

Baltkrievijas varasiestādes joprojām uzskata, ka Covid-19 izplatība nav iemesls, lai noteiktu ierobežojošus pasākumus, un valstī rit gatavošanās 9. maija militārajai parādei, vēsta portāls "Currenttime".

Saskaņā ar oficiālajiem datiem Baltkrievijā ir 94 inficēšanās gadījumi un neviens cilvēks nav miris.

Baltkrievijā joprojām darbojas visi veikali, skolēni un studenti dodas uz nodarbībām, turpinās arī futbola spēles. Baltkrievijas futbola čempionāts ir vienīgais Eiropā, kas nav apturējis savu norisi.

Tāpat cilvēki atsevišķos reģionos gatavojas tradicionālajām pavasara sestdienas talkām, skaidro "Currenttime". Brīvdienās desmitiem armijas automašīnas kolonnā devās uz Lipeckas lidlauku pie Minskas, lai gatavotos 9. maijā svinamās Uzvaras dienas parādei.

Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko, kurš Covid-19 krīzi ir nosaucis par psihozi, plāno 9. maija parādes vērot ne tikai Minskā, bet lidot arī uz Maskavu.

Baltkrievijas Veselības ministrija norāda, ka neredz iemeslus noteikt karantīnu, savukārt Lukašenko uzdevis drošības dienestiem "tikt galā" ar medijiem, kas ceļot paniku koronavīrusa dēļ.

Baltkrievija arī nav slēgusi savas robežas, ko ir nolēmušas darīt tādas lielas kaimiņvalstis kā Ukraina, Krievija, Polija.

Taja pašā laikā arvien vairāk baltkrievu, pretstatā varasiestāžu nostājai, izvēlās patstāvīgi izolēties un ielās daudzi redzami ar sejas maskām, apraksta medijs.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 190 valstīs, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā 723 tūkstoši inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 142 tūkstoši ASV. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 34 tūkstoši cilvēki, no tiem vairāk nekā 10 700 Itālijā.

Vairāk nekā 151 tūkstotis cilvēku ir izveseļojušies.