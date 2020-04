Covid-19: Baltkrievijā testu nav; hospitalizētajiem diagnosticē pneimoniju, atklāj ārste

Baltkrievijā, kur prezidents Aleksandrs Lukašenko Covid-19 pandēmiju sauc par histēriju un mudina cilvēkus turpināt doties uz darbu, otrdien mira pirmais šīs slimības pacients, vēsta portāls "Currenttime".

Vitebskā 75 gadu vecumā no dzīves aizgāja aktieris Viktors Daškevičs, kuram pirms nedēļas tika diagnosticēts Covid-19. Pēc šī notikuma Vitebskas drāmas teātrī apturēti mēģinājumi un izrādes, kā arī hospitalizēti vairāki aktieri, kas bija kontaktā ar mirušo.

Tāpat Vitebskā ierobežoti masu pasākumi, atceltas lekcijas augstskolās, bet uzņēmumos aizliegts ielaist darbiniekus ar slimības simptomiem. Tajā paša laikā Baltkrievijas varasiestādes turpina uzstāt, ka nopietnas vīrusa izplatības briesmas nepastāv.

Saskaņā ar oficiālajiem datiem līdz trešdienai ir 163 apstiprināti inficēšanās gadījumi un viens cilvēks ir miris.

Taču saskaņā ar neoficiālu informāciju, piemēram, Vitebskā slimnīcas ir pārpildītas un saslimušo ir daudz vairāk. Kāda mediķe, vēloties palikt anonīma, pastāstīja, ka valstī ir beigušies Covid-19 testi, tāpēc visiem saslimušajiem tiek uzstādīta diagnoze "pneimonija".

Viņa pieļāva, ka pacientu pārbaudes varbūt tiks veikta, kad būs pieejami testi, un diagnozes varētu mainīties.

Tikmēr daļa mediķu ir nobažījušies, ka Baltkrievijā var atkārtoties Itālijas scenārijs, situāciju neuztverot nopietni, kas noved pie masu inficēšanās un augstas mirstības, raksta "Currenttime".

Baltkrievijas valstij nepiederošie mediji un Baltkrievijas Žurnālistu asociācija ir vērsušās pie valdības ar prasību sniegt sabiedrībai visu informāciju par Covid-19 izplatību, ziņo "Radio Svoboda".

Tikmēr Baltkrievijas pilsētu ielās arvien vairāk cilvēki redzami ar medicīniskajām sejas maskām.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 150 valstīs, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā 860 tūkstoši inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 142 tūkstoši ASV. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 42 tūkstoši cilvēki, no tiem vairāk nekā 12 tūkstoši Itālijā.

Vairāk nekā 178 tūkstoši cilvēku ir izveseļojušies.