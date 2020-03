'Covid-19': Dānijā desmitkārt pieaug saslimušo skaits. Slēdz skolas un universitātes

Dānijā ar jauno koronavīrusu inficēto skaits trešdien sasniedzis 514, kas ir desmitkārtīgs pieaugums pēdējo trīs dienu laikā, atsaucoties uz valdības paziņojumu vēsta aģentūra "Bloomberg".

Vēl pirms nedēļas apstiprināto inficēto skaits Dānijā bija 15.

Līdzās apstiprinātajiem inficēšanās gadījumiem vēl 1303 cilvēki atrodas karantīnā, informēja Dānijas premjerministre Mete Fredriksena.

Lai ierobežotu slimības izplatīšanos, Dānijā uz divām nedēļām tiek slēgtas visas skolas un augstskolas. Sabiedriskā sektora darbiniekiem, neskaitot ārkārtas dienestus, ieteikts strādāt no mājām.

Dānijas paziņojums sekoja neilgi pēc tam, kad Pasaules Veselības organizācija paziņoja, ka "Covid-19" izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 100 valstīs, tostarp visās 27 Eiropas Savienības (ES) dalībniecēs.

Pasaulē fiksēti ap 126 tūkstoši inficēšanās gadījumi, no tiem gandrīz 90 tūkstoši Kīnā. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 4600 cilvēki, no tiem vairāk nekā 3000 Ķīnā.