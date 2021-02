Covid-19: Dienvidāfrikas Republika atceļ alkohola tirdzniecības aizliegumu

Dienvidāfrikas Republikas prezidents Sirils Ramaposa ir atvieglojis dažus ierobežojumus, kas tika ieviesti jaunā koronavīrusa dēļ, tostarp arī alkohola tirdzniecības aizliegumu.

Tiks atvērtas pludmales un atļautas atsevišķas reliģiskas pulcēšanās, ziņo britu raidsabiedrība BBC.

Dienvidāfrika ir Covid-19 visvairāk skartā valsts kontinentā. Vairāk nekā 1.4 miljoni cilvēku kopš pandēmijas sākuma ir saslimuši ar jauno koronavīrusu un 44 164 ir miruši.

Tagad mazumtirdzniecības vietas drīkst tirgot alkoholu no pirmdienas līdz ceturtdienai laika posmā no pulksten 10.00 līdz 18.00, un licenzētas tirdzniecības vietas no pulksten 10.00 līdz 22.00 drīkst izsniegt alkoholu lietošanai uz vietas.

Dienvidāfrikas Republikas iedzīvotāji kopš pandēmijas sākuma ir saskārušies jau ar trijiem alkohola tirdzniecības ierobežojumiem. Pēdējais tika ieviests pagājušā gada 28.decembrī, raksta BBC.

Valdība ierobežojumus pamatoja ar nepieciešamību atvieglot veselības aprūpes sistēmas darbu.

Alkoholisko dzērienu ierobežojumi ir izsaukuši neapmierinātību gan iedzīvotāju vidū, gan alkohola industrijas darbinieku vidū, jo ierobežojumi draudēja bez darba atstāt miljoniem industrijas darbinieku.

Prezidents Ramaposa savā paziņojumā aicināja sabiedrību alkoholu lietot atbildīgi, lai izvairītos no vīrusa uzliesmojuma bezatbildīgas rīcības rezultātā.