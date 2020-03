Covid-19: Džonsons paziņo par saslimšanu un pašizolēšanos

Lielbritānijas premjeram jaunā koronavīrusa tests ir pozitīvs un viņš izjūtot vieglus saslimšanas simptomus, piektdien publicētā tvītā paziņoja pats Boriss Džonsons .

Džonsons ir pašizolējies, bet attālināti ar videokonferenču palīdzību turpinās vadīt Lielbritānijas valdību, tostarp nacionāla mēroga cīņu ar koronavīrusa izplatību, viņš norādīja.

Džonsons paša uzņemtā video stāsta, ka vieglie simptomi ir temperatūra un nepārejošs klepus.

Džonsons arī izmantoja iespēju video kārtējo reizi pateikties ārstiem un Britu Nacionālajam veselības dienestam, tostarp piedaloties ikvakara aplaudēšanā. Premjers pateicās arī citiem sabiedriskā sektora darbiniekiem, tostarp skolotājiem, kā arī ikvienam no 600 000 cilvēkiem, kuri pieteikušies būt brīvprātīgie cīņā pret pandēmiju.

