Covid-19: Francija gatavojas lielākajam ekonomikas kritumam kopš Otrā pasaules kara

Francija virzās uz lielāko ekonomisko lejupslīdi kopš Otrā pasaules kara, brīdina Francijas ekonomikas ministrs Bruno Lemērs.

Senāta sēdē ministrs norādīja, ka līdz šim vissliktākais gads kopš kara bija 2009. – finansiālās krīzes laikā, kad valsts ekonomika saruka par 2,9%, ziņo raidsabiedrība BBC.

"Visticamāk, ka šogad mēs pārsniegsim 2,9% kritumu," lēš Lemērs.

Ministrs jau iepriekš brīdināja, ka Covid-19 pandēmijas ekonomiskās sekas būs brutālas.

Francijā līdz šim oficiāli apstiprināti vairāk nekā 92 tūkstoši Covid-19 gadījumu. Vairāk nekā astoņi tūkstoši cilvēku ir miruši.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmijas līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 200 valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā 1,2 miljoni inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 336 tūkstoši ASV. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 70 tūkstoši cilvēki, no tiem vairāk nekā 15 tūkstoši Itālijā.

Vairāk nekā 266 tūkstoši cilvēku ir izveseļojušies.