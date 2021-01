Covid-19: Francijā žandarmiem neizdodas izdzenāt 2500 nelegālus reiverus

Pārkāpjot Covid-19 pandēmijas dēļ noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, Francijas ziemeļaustrumos Jaungada naktī apmēram 2500 cilvēku piedalījušies nelegālā reiva pasākumā, kuru žandarmi nav spējuši izklīdināt, piektdien paziņoja amatpersonas.

Pasākums noticis tukšā noliktavā Bretaņas ciematā Ljeronā, un uz to ieradušies reivotāji no visas Francijas un arī no ārzemēm.

Vietējie žandarmi mēģinājuši pasākumu izjaukt, taču nesekmīgi, Reivotāji žandarmus apmētājuši ar akmeņiem un pudelēm, kā arī aizdedzinājuši žandarmērijas automašīnu.

Covid-19 pandēmijas dēļ masu pasākumi Francija ir aizliegti, un valstī no pulksten 20 ir spēkā komandantstunda.

Ierosināta krimināllieta par nelegāla pasākuma sarīkošanu un vardarbību pret amatpersonām.

Tikmēr valsts dienvidu pilsētā Marseļā policija izjaukusi nelegālu Jaungada ballīti, kurā piedalījušies apmēram 300 cilvēku.