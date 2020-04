Covid-19: Gruzijā slēdz četras pilsētas

Covid-19 pandēmijas ierobežošanai Gruzijas varasiestādes pilnībā slēgušas četras valsts lielākās pilsētas, ziņo "Radio Svoboda".

Pēc premjerministra Georgija Gaharija rīkojuma trešdien vakarā armijas un Iekšlietu ministrijas spēki devušies izpildīt uzdevumu uz Tbilisi, Rustavi, Kutaisi un Batumi.

Turpmākās desmit dienas karavīri un policisti bloķēs iebraukšanu un izbraukšanu no pilsētas.

Premjers šādu stingru mēru nepieciešamību pamatoja ar strauju Covid-19 saslimstības pieaugumu.

Līdz šim minētajās pilsētās darbojās komandantstunda no deviņiem vakarā līdz sešiem rītā, bet autotransporta kustība nebija ierobežota.

Līdz šim Gruzijā konstatēti 336 inficēšanās gadījumi un trīs personas mirušas.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 200 valstīs un teritorijās, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā divi miljoni inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 644 tūkstoši ASV. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 134 tūkstoši cilvēku, no kuriem vairāk nekā 28 tūkstoši ASV.

Vairāk nekā 516 tūkstoši cilvēku pasaulē ir izveseļojušies.