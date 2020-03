Covid-19: Hesenes finanšu ministrs zem vilciena meties 'dziļās bažās' par krīzi

Vācijā uz dzelzceļa sliedēm atrastas Hesenes federālās zemes finanšu ministra Tomasa Šēfera mirstīgās atliekas. Spriežot pēc atstātās pēcnāves zīmītes, viņš izdarījis pašnāvību Covid-19 radītās ekonomiskās krīzes dēļ, atsaucoties uz policijas teikto, raksta DW.

Šēfers pēdējās nedēļās bieži parādījies televīzijā un presē, galvenokārt informējot par valsts sniegto finanšu palīdzību koronavīrusa pandēmijas izraisītās ekonomiskās krīzes dēļ. Pieredzējušais Hesenes politiķis federālajā politikā darbojās gandrīz divdesmit gadus, no kuriem pusi laika ieņēma finanšu ministra amatu.

Iepriekš tika sagaidīts, ka viņš kļūs par nākamo Hesenes premjeru. Tagadējais premjers Volkers Boufīrs atzīmējis, ka Šēfers pēdējā laikā ekonomiskās krīzes ekonomikai radīto problēmu dēļ dzīvojis lielā satraukumā un stresā.

"Viņa lielākās raizes bija par to, vai viņš varēs piepildīt to, ko sabiedrība no viņa sagaida, īpaši finansiālās palīdzības formātā. Viņaprāt, no tā [ekonomiskās krīzes] nebija izejas. Viņš bija izmisis un tādēļ viņam bija mūs jāpamet. Tas mūs šokēja, tas mani šokēja," pauda Boufīrs.

Šēfers pašnāvībā devies pie Viesbādenes, netālu no Vācijas un Eiropas vadošā finanšu centra Frankfurtes. Ministra mirstīgās atliekas uz ātrvilciena sliedēm pamanījuši nejauši garāmgājēji, kuri izsaukuši neatliekamo medicīnisko palīdzību. Vīrieša identitāti noteikuši uz notikuma vietu izsauktie izmeklētāji.

Politiķis esot atstājis pēcnāves zīmīti, vēstījis "Frankfurter Allgemeine Zeitung", kurā viņš paudis iemeslus aiziešanai no šīs pasaules. Zīmītes konkrēts saturs publiski netiek izpausts.