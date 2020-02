'Covid-19': Horvātija un Austrija apstiprinājušas pirmos saslimšanas gadījumus

Horvātija un Austrija apstiprinājušas pirmos inficēšanās gadījumus ar jauno koronavīrusu "Covid-19", otrdien ziņo mediji.

Horvātijā apstiprināts viens gadījums. Ar vīrusu inficējies jauns vīrietis, kurš nesen bijis Milānā. Viņš ievietots slimnīcā Zagrebā un viņam konstatēti viegli "Covid-19" simptomi, paziņoja Horvātijas premjerministrs Andrejs Plenkovičs.

Austrijā apstiprināti divi inficēšanās gadījumi, atklāja Tiroles provinces gubernators. Viens no saslimušajiem cilvēkiem ir no Itālijas Lombardijas reģiona, kur ar jauno koronavīrusu inficējušies jau vairāk nekā 200 cilvēki. Pacientiem ir viegls drudzis un viņi ievietoto slimnīcā Insbrukā un ir izolēti no apkārtējiem.