Covid-19: Igaunijā 125 jauni gadījumi; Lietuvā – 776 un trīs mirušie

Lietuvā aizvadītajā diennaktī konstatēti kopumā 776 jauni inficēšanās ar jauno koronavīrusu gadījumi, kā arī miruši trīs vīrusa izraisītās slimības Covid-19 pacienti, vēsta Lietuvas Nacionālais Sabiedrības veselības centrs. Tikmēr Igaunijā aizvadītajā diennaktī reģistrēti vēl 125 inficēšanās gadījumi, norāda amatpersonas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Trešdienas rītā Igaunijā slimnīcās tika ārstēti 32 Covid-19 pacienti, no kuriem viens ir atkarīgs no elpināšanas aparāta. Pēdējā diennaktī divi pacienti no slimnīcas izrakstīti, bet divi ievesti. Kopumā Igaunijā atklāti 4590 koronavīrusa inficētie.

Lietuvā savukārt kopumā konstatēti 12 138 inficēšanās gadījumi, bet miruši 144 cilvēki.