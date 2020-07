Covid-19: Igaunijā astoņi jauni inficēšanās gadījumi; Lietuvā - desmit

Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāta astoņiem cilvēkiem, otrdien paziņoja Igaunijas Veselības departaments.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Līdz ar to apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits Igaunijā sasniedzis 2003. No aizvadītajā diennaktī apstiprinātajiem astoņiem gadījumiem trīs gadījumos inficēšanās notikusi ģimenes lokā, vēl trīs gadījumos - dzimšanas dienas ballītē, kurā piedalījies viesis no Krievijas ar saslimšanas simptomiem. Vēl divos gadījumos nav noskaidrots, kur notikusi inficēšanās. Izveseļošanās apstiprināta 1423 cilvēkiem.

Nāves gadījumi ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 Igaunijā pagājušajā diennaktī nav reģistrēti. Pavisam Igaunijā ar šo slimību miruši 69 cilvēki. Igaunijā pavisam veiktas 110 554 analīzes nolūkā noskaidrot inficēšanos ar jauno koronavīrusu. Otrdien veikta 581 analīze.

Savukārt Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta desmit cilvēkiem, trešdien paziņojis Nacionālais sabiedrības veselības centrs. Līdz ar to Lietuvā inficēšanās ar jauno koronavīrusu konstatēta kopumā 1854 cilvēkiem. 1552 cilvēkiem apstiprināta atveseļošanās.

Pagājušajā diennaktī veiktas 3587 analīzes, bet pavisam Lietuvā veiktas 447 994 analīzes. Ar vīrusa izraisīto slimību Covid-19 Lietuvā miruši 79 cilvēki , bet vēl 11 ar šo vīrusu inficētajiem nāves cēlonis bijis cits. Pagājušajā diennaktī slimība nav prasījusi jaunus upurus.