Covid-19: Igaunijā dzīvojošs portugāļu uzņēmējs visā pasaulē pārspīlēti dārgi tirgo lētas maskas

Tallinā dzīvojošs portugāļu uzņēmējs Rikardo Horhe Pereira de Suza iedzīvojies uz cilvēku bailēm, dārgi tirgojot lētas medicīniskās sejas maskas, turklāt vienreizlietojamajam produktam par papildu piemaksu solot trīs gadu garantiju, vēsta Igaunijas medijs "Eesti Päevaleht", kas piedalījies ar mediju "BuzzFeed News" kopīgā izmeklēšanā.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Vīrietis nodarbojas ar interneta tirdzniecību, viņam pieder vismaz divas "Ferrari" automašīnas un viens "McLaren" 720S "Spider", kādus var nopirkt par cenu, sākot no 300 tūkstošiem eiro. Taču retais zina, ka uzņēmējs Tallinā vada biznesu, kas gūst lielu labumu no cilvēku bailēm par Covid-19, uzsver medijs.

Pēdējo mēnešu laikā Covid-19 krīzes dēļ pasaulē pieprasīti individuālie aizsardzības līdzekļi. Internetā šajā laikā par ļoti izplatītu produktu kļuva par dārgu naudu piedāvātās zīmola "SafeMask" sejas maskas.

Patiesībā šī vienreizlietojamā maska var būt pat bīstama, jo pircēji maldīgi to var uzskatīt par vairākreiz lietojamu produktu, skaidro medijs. Lai gan uzņēmējs neatklāj, cik šādas maskas visā pasaulē pārdotas, ar šo rūpalu viņš varētu būt nopelnījis miljonus eiro, lēš žurnālisti.

Reklāma par zīmola "SafeMask" maskām sāka parādīties jau februārī. Maskas tika reklamētas tā, ka klienti tās varēja uzskatīt par atkārtoti lietojamām. Reklāma par šīm maskām izsūtīta dažādām e-pasta listēm un mēstuļu veidā.

E-pasta reklāmās tiek izmantotas cilvēku bailes no saslimšanas ar Covid-19 un radīts iespaids, ka masku krājums kuru katru minūti var beigties, apraksta medijs. Tāpēc pēdējā iespēja esot nekavējoties iegādāties tās ar "lielisku" 50% atlaidi.

Vēstulē norādītā saite aizved uz masku tirgošanas vietni. Tīmekļa lapa sākumā šķietami "analizē", vai pircēja rajonā vēl ir atlikusi produkcija. Tad vietne paziņo, ka speciāli konkrētajam apmeklētājam noliktavā rezervēts konkrēts masku daudzums.

Pēc tam ieslēdzas taimeris, kurš uzrāda, cik ilgi vēl prece tiek pieturēta. Paralēli ekrāna apakšējā stūrī izlec paziņojumi ar tekstiem, ka kāda persona no Tartu vai citas tuvas vietas nupat nopirkusi divus iepakojumus un tamlīdzīgi. Ar to tiek radīts iespaids, ka prece patiešām var beigties jebkurā mirklī.

Patiesībā, ja ilgāk pavēro lapu, redzams, ka paziņojumi par nopirktām maskām pēc kāda laika atkārtojas ar tiem pašiem vārdiem, dzīvesvietām un nopirkto masku daudzumu, skaidro medijs. Tāpat nekas nenotiek, ja ļauj taimerim sasniegt nulli – piedāvājums spēku nezaudē.

Par iepakojumu, kurā atrodas divas maskas, tiek prasīti 50 eiro – tā ir summa jau ar 50% atlaidi. Medijs atgādina, ka runa ir par vienreizlietojamu masku, kuras aizsardzības spējas ilgst aptuveni četras stundas, taču šāda informācija vietnē nekur neparādās. Vēl vairāk – pircējiem par papildu piemaksu piedāvā piepirkt maskai trīs gadu garantiju, kas, atkarībā no iepakojuma, maksā piecus līdz 15 eiro. Normāli vienreizlietojamās maskas cena ir zem viena eiro, uzsver medijs.

"Eesti Päevaleht" sazvanījās ar uzņēmēju de Suzu. Vīrietis neatklāja, cik maskas ir pārdevis un nepiekrita žurnālistu jautājumam par masku pārspīlēto cenu. "Es lielu peļņu no tā negūstu," viņš apgalvo, atklājot, ka maskas pašlaik klienti saņem no noliktavas Ķīnā.

Tāpat viņš atteicās atklāt tirgoto masku pašizmaksu. Taču kādā žurnālistu rīcībā nonākušā muitas dokumentā par preču piegādi klientei Kanādā piecu "Safe Mask" masku iepakojuma vērtība uzrādīta četru eiro apmērā.

De Suza apgalvo, ka klientiem nav nekāda pamata uzskatīt, ka maskas ir atkārtoti lietojamas – fotogrāfijā esot skaidri redzams, ka tas ir vienreizlietojams produkts. Taču par iespēju šai maksai papildu nopirkt trīs gadu garantiju de Suza neko neesot zinājis, un klientiem par garantiju samaksātā nauda tikšot atgriezta.

Dažas stundas pēc žurnālistu sarunas ar uzņēmēju, no vietnes pazuda piedāvājums samaksāt par garantiju, bet maskas cenas samazinājās par trīs ceturtdaļām, raksta medijs.

20. aprīlī maskas vispār pazuda no tirdzniecības vietnes. To vietā tīmekļa lapā tagad tiek piedāvātas stāju koriģējošās ierīces "BackHero X".

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 200 valstīs un teritorijās, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā 2,6 miljoni inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 849 tūkstoši ASV. Kopumā no slimības miris vairāk nekā 184 tūkstoši cilvēku, no kuriem vairāk nekā 47 tūkstoši ASV.

Vairāk nekā 723 tūkstoši cilvēku pasaulē ir izveseļojušies.