Covid-19: Igaunijā inficēto skaits pieaudzis līdz 352; Lietuvā - 154

Igaunijā iepriekšējā diennaktī diagnosticēti 26 inficēšanās ar jauno koronavīrusu gadījumi, līdz ar to kopējais valstī apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits sasniedzis 352, pirmdien paziņojis Veselības departaments.

No tiem, kuriem koronavīruss diagnosticēts svētdien, 16 dzīvo Sāres apriņķī, kas aptver Sāmsalu, Muhu, Roņu salu un vēl vairākas mazākas salas. Lai ierobežotu koronavīrusa izplatību, uz Igaunijas salām drīkst doties tikai tie, kas tur dzīvo vai strādā.

"Covid-19" vīruss svētdien konstatēts arī pieciem cilvēkiem no Harju apriņķa, kas ietver galvaspilsētu Tallinu, četriem no Veru apriņķa un vienam no Tartu apriņķa.

Kopš 31. janvāra Igaunijā veiktas 3724 pārbaudes, lai noteiktu inficēšanos ar jauno koronavīrusu.

Igaunijā nav reģistrēts neviens nāves gadījums ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19.

Savukārt Lietuvā kopējais konstatēto inficējušos skaits pieaudzis līdz 154, pirmdien paziņoja Veselības ministrija.

Vēl ministrija informēja, ka svētdienas vakarā Lietuvas Gaisa spēku lidmašīna "Spartan" atvedusi 5000 reaģentu, kas nepieciešami koronavīrusa noteikšanai. Pavisam pasūtīti vairāk nekā 200 000 reaģentu, kas tiks saņemti tuvākajās dienās. Jau vēstīts, ka nedēļas nogalē Lietuvā sāka trūkt reaģentu.

Kā ziņots, Lietuvā ir konstatēts viens nāves gadījums ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 - 20. martā Ukmerģē mirusi gados veca sieviete.