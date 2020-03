'Covid-19': Igaunijā inficēto skaits sasniedz 258

Igaunijā inficēšanās ar jauno koronavīrusu pēdējās diennakts laikā konstatēta 33 personām, kopējam inficēto skaitam sasniedzot 258, ziņo portāls "Delfi.ee".

Kopš 31. janvāra valstī veikti pavisam 2020 "Covid-19" testi.

Vairumam saslimušo slimība norit vieglā formā, trīs cilvēki ārstējas slimnīcās.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka "Covid-19" izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 100 valstīs, tostarp visās 27 Eiropas Savienības (ES) dalībniecēs.

Pasaulē fiksēti ap 199 tūkstoši inficēšanās gadījumi, no tiem vairāk nekā 80 tūkstoši Ķīnā. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 7990 cilvēki, no tiem vairāk nekā 3000 Ķīnā.