Covid-19: Igaunijā inficēto skaits sasniedzis 779; Lietuvā - 581

Igaunijā ar jauno koronavīrusu inficēto skaits ir sasniedzis 779, bet Lietuvā - 581, liecina jaunākā informācija.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Igaunijā iepriekšējā diennaktī konstatēti 34 jauni inficēšanās ar koronavīrusu gadījumi, un līdz ar to kopējais valstī apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits sasniedzis 779, trešdien paziņojis Veselības departaments.

Visvairāk saslimušo konstatēti Sāres apriņķī (286) un Harju apriņķī, kas ietver galvaspilsētu Tallinu (261). 79 saslimušie ārstējās slimnīcā.

Pavisam Igaunijā veiktas 14 353 analīzes, lai noteiktu inficēšanos ar jauno koronavīrusu, bet otrdien veiktas 1952 analīzes.

Iepriekš ziņots, ka Igaunijā reģistrēti četri nāves gadījumi ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19.

Savuārt Lietuvā inficēšanās ar jauno koronavīrusu diagnosticēta jau kopumā 581 cilvēkam, trešdienas rītā paziņojusi Veselības ministrija.

Salīdzinot ar otrdienas vakara datiem, apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits pieaudzis par 44, bet, salīdzinot ar otrdienas rīta datiem, - par 48.

Kopš jaunā koronavīrusa izplatīšanās sākuma Lietuvā veiktas 12 574 analīzes, lai noskaidrotu inficēšanos ar šo vīrusu, bet otrdien veiktas 1849 analīzes.

Iepriekš ziņots, ka Lietuvā reģistrēti astoņi Covid-19 izraisīti nāves gadījumi.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 150 valstīs, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā 860 tūkstoši inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 142 tūkstoši ASV. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 42 tūkstoši cilvēki, no tiem vairāk nekā 12 tūkstoši Itālijā.

Vairāk nekā 178 tūkstoši cilvēku ir izveseļojušies.